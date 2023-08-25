نجحت أجهزة البحث بوزارة الداخلية ، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على آخر وإطلاق عيار ناري على باب سيارته بسبب أولوية المرور بالقاهرة.

بسبب أولوية المرور ..ضبط متهم أطلق النيران على مواطن بالنزهة

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة ، من أحد الأشخاص بأنه حال سيرة بالسيارة خاصته بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد سيارة أخرى على أولوية المرور، إلا أنه فوجئ بقيام الأخير بإشهار سلاح ناري فى وجهه، وإطلاق عيار ناري على الباب الخلفس للسيارة، نتج عن ذلك عن ثقب بالباب الخلفي.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة "سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج" وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، حال إستقلاله السيارة المستخدمة فى الواقعة وعُثر بحوزته على "طبنجة (المستخدمة فىإرتكاب الواقعة)- عددمن الطلقات النارية - عدد 4 خزنة خاصة بالطبنجة".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بحيازته السلاح الناري بقصد الدفاع، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كشف ملابسات واقعة إصابة إحدى السيدات أثناء استقلالها أحد القطارات

كما نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات واقعة إصابة إحدى السيدات أثناء استقلالها أحد القطارات وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بإصابة (سيدة، مقيمة بمحافظة البحيرة" بجرح قطعي بالفم أثناء جلوسها على مقعد بجوار نافذة مفتوحة بأحد القطارات "القاهرة / الإسكندرية)، لقيام شخص مجهول بإلقاء حجر على القطار حال سيره بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية ونزولها عقب ذلك لتلقى العلاج اللازم بأحد المستشفيات.

أسفرت جهود فريق البحث التنسيق مع اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "له معلومات جنائية، مقيم بالقليوبية".

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على إثر مشادة كلامية حدثت بينه وآخر وقيامه بإلقاء حجر تجاهه، إلا أنه أصاب السيدة المشار إليها بالخطأ حال استقلالها القطار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.