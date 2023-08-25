أسعار اللحوم البلدي والمستورد والمجمد في المزرعة اليوم

أسعار اللحوم.. حالة من التباين السعري شهدتها أسعار اللحوم خلال تعاملات، اليوم الجمعة، بالمزرعة، وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) عند 135 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد جنوب البرازيل نحو 140 جنيهًا (وزن 400: 600 كيلو).

وتواصل "بوابة الوفد الإلكترونية" نشرها لكل المستجدات السعرية التي تطرأ على أسعار اللحوم، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة بالمزرعة

اللحوم

سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 500 كيلو) عند 127 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 400 كيلو) عند 115 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 300 كيلو) عند 117 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 250 كيلو) عند 125 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 200 كيلو) عند 120 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 100 كيلو) عند 120 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) عند 135 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) عند 137 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 200 كيلو) عند 155 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم قائم

وسجل سعر اللحم البقري المستورد الإسباني بنحو 140 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

سجل سعر اللحم البقري المستورد الأرجواني بنحو 138 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الأوكراني نحو 125 جنيهًا (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 136 جنيهًا (وزن 500 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 138 جنيهًا (وزن 400 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد جنوب البرازيل نحو 140 جنيهًا (وزن 400: 600 كيلو).

ومن ناحية أخرى فإن وزارة الزراعة تقوم باستمرار بالطرح في منافذها على مستوى الجمهورية لحوم بتخفيضات تصل من 25 إلى 30%، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين.