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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

استعجال التحريات حول اتجار شخصين في المخدرات بالمرج

محكمة
محكمة

استعجلت نيابة المرج، تحريات شخصين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 3 كيلو حشيش بدائرة قسم شرطة المرج وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

 

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كانت نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 3 كيلو حشيش بدائرة قسم شرطة المـــرج.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديريـــة أمن القاهرة مـــن ضبط (شخصين- مقيمان بالقاهرة) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المـــرج، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,100 كيلو جـــــرام

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