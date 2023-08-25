استعجال التحريات حول اتجار شخصين في المخدرات بالمرج

استعجلت نيابة المرج، تحريات شخصين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 3 كيلو حشيش بدائرة قسم شرطة المرج وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

كانت نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 3 كيلو حشيش بدائرة قسم شرطة المـــرج.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديريـــة أمن القاهرة مـــن ضبط (شخصين- مقيمان بالقاهرة) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المـــرج، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,100 كيلو جـــــرام