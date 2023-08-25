إصابة 7 مواطنين بحروق في انفجار أسطوانة غاز بسوق السمك ببورسعيد

أصيب 7 مواطنين في انفجار أسطوانة غاز بسوق السمك ببورسعيد حيث تلقت إدارة الحماية المدنية بلاغا باشتعال حريق بأحد الفران داخل السوق مما أدى إلى إصابة كل من : محمد الشربيني حسين - ٢٦ سنة - بحروق بالوجه والرقبة والصدر والذراعين وسامح جمال أحمد - ٢٩ سنة - بحروق بالوجه والزراعين والصدر والرقبة وعبد الله محمد طلبة - ١٨ سنة - بحروق بالساقين وأحمد محمد محمد - ٢٧ سنة - بحروق بالذراعين وزياد عبده خميس - ٢٠ سنة - بحروق بالوجه والذراع الأيمن ومحمد مصطفي السويركي - ٢٥ سنة - بحروق بالذراعين والوجه ومحمد عربي سالم - ٢٤ سنة - بحروق بالأذن اليسرى والذراع الأيسر – وقد تم نقل المصابين لمستشفى السلام لتلقى العلاج وقد تمكنت سيارات الإطفاء من من السيطرة على الحريق وإخماده قبل انتقاله للسوق .. تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .