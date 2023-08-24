حبس 24 متهما بحيازة حشيش وبانجو وهيروين

أمرت النيابة العامة، بحبس 24 متهما، بحيازة كميات من الحشيش والبانجو والهيروين، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا.

كان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط) نظم حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة

وأسفرت جهودها بمديرية أمن أسوان من ضبط 10 قضايا اتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (8 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – 7 كيلو جرامات لمخدر البانجو – كمية من المواد المخدرة "هيروين – شابو – أفيون")، بحوزة (11) متهما لـ"5 منهم معلومات جنائية".

وضبط عدد (3) قضايا "سلاح نارى" ضُبط خلالهم (5 قطع أسلحة نارية وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية") وتنفيذ (799) حكما قضائيا متنوعا.

وضبط تشكيل عصابى ضم (عنصرين إجراميين) تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما (2,450 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى – طلقة نارية).



مديرية أمن دمياط

ضبط (6) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 3,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – 5 فرد محلى – عدد من الطلقات)، بحوزة (7 متهمين لـ "6 منهم معلومات جنائية") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.