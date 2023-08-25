الصين تحظر شراء أو استخدام المأكولات البحرية اليابانية في أسواقها

منعت الصين، اليوم الجمعة، مشغلي إنتاج الأغذية من شراء أو استخدام المأكولات البحرية من اليابان وذلك بعد يوم من تعليق جميع واردات المنتجات البحرية من الدولة المجاورة.

وتم الإعلان عن الإجراء الجديد ردًا على قيام اليابان بإطلاق المياه النووية المعالجة من محطة فوكوشيما النووية إلى البحر أمس الخميس حيث تعارض الصين بشدة هذه الخطوة، وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وقالت الهيئة الصينية لتنظيم السوق أيضًا إنها ستعزز مراقبة المنتجات المائية المستوردة لضمان سلامة الأغذية.

وذكرت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة، المشغلة لمحطة فوكوشيما، أنها لم تجد مادة التريتيوم، وهي مادة مشعة يقال إنها تشكل خطراً ضئيلاً على صحة الإنسان والبيئة، في العينات المأخوذة بعد وقت قصير من بدء التصريف في اليوم السابق.

وعندما سُئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين عن نتيجة المراقبة، لم يعلق واكتفى بتكرار ادعاءات بكين بأن تسريب المياه في فوكوشيما هو عمل "غير مسؤول وأناني للغاية" وأن اليابان "تحول خطر المياه الملوثة نوويا إلى دول أخرى"، وفقا للوكالة.

ومنذ الكارثة النووية عام 2011، تمت معالجة المياه في محطة فوكوشيما باستخدام نظام معالجة سائل متطور قادر على إزالة معظم النويدات المشعة باستثناء التريتيوم بعد تبريد الوقود النووي المنصهر.

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