"مصر أم الفنون".. الجمهور اللبناني يشيد بفعاليات مهرجان القاهرة للدراما

رصدت قناة القاهرة الإخبارية، إشادات الجمهور اللبناني بانطلاق مهرجان القاهرة للدراما المُقام في مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "60 سنة دراما".

وقال مواطن لبناني إن مصر بلد لا يختلف عليها اثنين وهي رأس الهرم في الدراما وعالم السينما والتليفزيون، معربًا عن سعادته بانطلاق مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية.

مهرجان القاهرة للدراما

وأضاف: "أرفع القبعة لكل القائمين على هذا المهرجان الرائع بداية من اختيار مدينة العلمين الجديدة لاحتضان مهرجان القاهرة للدراما" مؤكدًا أن المكان رائع جدًا ومنظم، وتابع: "نحن أمام عملية تسويقية سياحية لهذا المكان الرائع من خلال هذا المهرجان".

مهرجان القاهرة للدراما

وقالت مواطنة لبنانية: "القاهرة هي أم الدنيا بكل المقاييس وهي أم الفنون التي وعينا عليها وفتحنا عيوننا على أفلامها ومسلسلاتها منذ الصغر" مشيرة إلى المسلسلات المصرية لا تترك الأثر في الشارع المصري فقط لكن في كل مكان تُعرض به، وأضافت: "شاهدت مسلسل تحت الوصاية للنجمة منى زكي وكيف ناقش موضوع مهم جدًا للعالم العربي كله وكلنا تأثرنا به وأعطى للمرأة دفعة كبيرة جدًا".

