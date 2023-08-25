أسعار الفول اليوم الجمعة للمستهلك بعد ارتفاع أمس الخميس

أسعار الفول.. شهدت أسعار الفول خلال ساعات العمل اليوم الجمعة في الأسواق المصرية والمحلية لدى المستهلك استقرارًا وثباتاً، إذ سجل سعر الفول البلدي نحو 38 جنيهًا للكيلو بعكس المستورد، كما استقر سعر العدس المستورد بنحو 46 جنيهًا للكيلو.

ويعد سعر الفول البلدي، من الكلمات التي تتصدر باستمرار محركات البحث، إذ يعد من ضمن الأكلات الأكثر شعبية وطلبًا يوميًا، مما يجعله مراقب بشكل مكثف من قبل المصريين حول التعرف على أسعار الفول البلدي اليوم، خاصة في ظل الارتفاعات التي تشهدها السلع في الأسواق المحلية، سواء كان محلي أو مستورد وسواء كان ذلك الارتفاع في الأسواق فقط أو على جميع الأصعدة.

وبالتالي تواصل "بوابة الوفد الإلكترونية"، رصد ومتابعة أسعار الفول البلدي والمستورد اليوم الجمعة، حيث إن الفول يُعد من الحبوب الغذائية التي لا غنى عنها وخصوصًا في مصر وذلك بسبب اعتباره مكون أساسي في وجبة الإفطار المعتادة لكل المواطنين، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

أسعار الفول اليوم الجمعة لدى المستهلك

الفول

سجل سعر الفول البلدي استقرارًا بنحو 38 جنيهًا للكيلو.

بينما ثبت سعر الفول المستورد اليوم لـ 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار العدس اليوم لدى المستهلك

وسجلت أسعار العدس بجبة استقرارًا نحو 46 جنيهاً للكيلو.

كما استقر سعر العدس المستورد بنحو 46 جنيهاً للكيلو.

ورغم حالة الاستقرار الذي يشهدها سعر الفول اليوم، إلا أنه قد يفاجئ المصريين بالارتفاع المعتاد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وبناءً على تلك الأسعار، ترصد بوابة الوفد معكم الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفول البلدي في بعض الأحيان سواء كانت في أسواق البيع بالتجربة، أو أسواق البيع بالجملة وتتضمن تلك الأسباب الآتي:

ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفول البلدي، تراجع مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الفول البلدي بفارق يقدر بنحو ثلاثين ألف فدان، إلى جانب الاهتمام والتوسع في زراعة محاصيل آخرى كالقمح، وغيرها، مما يؤثر فى المحصول الوارد من الفول وبالتالي يؤثر فى سعره المتداول، وأيضًا الاعتماد الأكبر للفترات الحالية سوف يكون على استيراد الفول من الخارج وليس على زراعته بنفس القدر السابق وذلك يعد عاملا لزيادة سعره.