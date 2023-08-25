تفاصيل الأنشطة الروحية في كنيسة العذراء بالوادي الجديد

تستكمل كنيسة السيدة العذراء مريم مقر مطرانية لإيبارشية الأقباط الأرثوذكس في الوادي الجديد وتوابعها، الأحد، نشاطها الرعوي من خلال إقامة فعاليات روحية، بدءً من الساعة السابعة والنصف صباحًا.

يتخلل اللقاء إقامة القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس.

يأتي هذا النشاط عقب الانتهاء من فترة صوم العذراء والاحتفال بذكرى صعود جسد البتول أم النور إلى السماء، خصوصًا لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير شخصية السيدة البتول أم النور.

تمت تسمية هذا الصوم بـ "العذراء"، تقدير لمحبة الأقباط السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخ في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة، وهو كغيره من العبادات التي تحتفى الكنيسة به حسبما ورد في تفسير نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة في حديثه عن أهمية "صوم العذراء" في الكنيسة.

وخلال مدة استغرقت 15 يومًا، امتنع فيها الأقباط خلال الفترات الماضية من تناول اللحوم مكتفين بتناول الأطعمة النباتية واستخدام الزيوت فقط، واشتهرت في تلك الأيام اعداد أطعمة تعود في أصلها للعهد الفرعوني وهى "الشلولو، والدقة"، وتعتبر بمثابة الاحياء الحي لعادات وتقاليد الراحلين.