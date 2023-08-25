النصر السعودي.. تعرف على غيابات العالمي أمام الفتح قبل مواجهة الليلة بالدوري

يتقابل فريق النصر السعودي أمام نظيره الفتح مساء اليوم، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن.

غيابات النصر السعودي

ويعانى فريق الكرة الأول بنادى النصر السعودي، من غيابات كثيره تضرب القوام الأساسي للفريق، قبل لقاء اليوم أمام الفتح، أبرزها عبد الإله العمري، بسبب آلام في الفم،عبدالله مادو، وعلي لاجامي، وسيكون فوفانا، وأندرسون تاليسكا، بسبب الإصابة.

ويدخل النصر مباراة اليوم وهو يتواجد في المراكز الأخيرة بجدول ترتيب البطولة بدون رصيد من النقاط ، حيث تلقي العالمي الهزيمة في أول مباراتين له في المسابقة أمام كلا من التعاون والأتفاق.

فيما يأتي الفتح في المركز السادس برصيد أربع نقاط جمعهم من الفوز في مباراة ةالتعادل في الأخري

يواجه النصر فريق الفتح في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي

تشكيل النصر المتوقع أمام الفتح فى دوري روشن

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام- إيمريك لابورت- أليكس تيليس- عبد الإله العمري.

في خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- عبد الله الخيبري- عبد المجيد الصليهم.

في الهجوم: ساديو ماني- كريستيانو رونالدو- عبد الرحمن الغريب.