الاتحاد الأوروبي يدين تصريحات وزير إسرائيلي بشأن حرية تنقل الفلسطينيين

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير بشأن حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي صادر عن بعثته في مدينة القدس المحتلة، أن العلاقات بينه وبين إسرائيل "يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وأن جميع البشر متساوون ويجب معاملتهم بنفس الطريقة".

وقال الاتحاد "إن قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان هي في صميم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالمواطنين الذين يعيشون تحت الاحتلال في الأراضي الفلسطينية".

وذكر أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق.

وأكد الاتحاد مُجددًا، معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك قيود التنقل والوصول.

ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى "السماح بتحسين ملموس في حرية التنقل والوصول للفلسطينيين، والسماح بتسريع البناء الفلسطيني، والسماح بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة (ج) والتوقف عن تعكير ظروف العيش للفلسطينيين فيها".

كان الوزير الإسرائيلي المُتطرف إيتمار بن جفير قال في تصريحات صحفية أمس، إن حقه وحق زوجته وأولاده بالتنقل في الضفة الغربية المُحتلة أهم من حق الفلسطينيين في الحركة، وأن حقه في الحياة يأتي قبل حق الفلسطينيين في الحركة.

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