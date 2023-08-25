قوات الاحتلال تعتدي على المُصلين عند أبواب المسجد الأقصى (فيديو)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوحشية على المصلين الفلسطينيين خلال تواجدهم في المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، فيما أدان المجلس الوطني الفلسطيني الاعتداء الإسرائيلي، مؤكدًا أنه استفزاز لملايين المسلمين وصب للزيت على النار.

وأصيب مواطن بكسر في قدمه، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على المصلين عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر الفلسطين، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة كسر في القدم جراء قنبلة صوت ألقاها جنود الاحتلال صوب المصلين الذين توافدوا إلى الأقصى لأداء الصلاة، حيث جرى نقلها الى المستشفى.

كما أكدت نقل ثماني إصابات على الأقل، أصيبت بجروح في الرأس والصدر، كما أصيب العديد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المطاطي عند باب الأسباط، بحسب تلفزيون فلسطين الذي نشر صورا لاعتداءات قوات الاحتلال.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت الطرق كافة المؤدية للمسجد الأقصى خلال اعتدائها على المصلين.

وتداولت مواقع التواصل الأجتماعي ،اليوم الجمعة، فيديوهات تبين مدى وحشية قوات الأحتلال الإسرائيلي على الفلسطينين المصلين عند باب الأسباط بالمسجد الأقصى.

استفزاز لملايين المسلمين وصب للزيت على النار

ومن جانبه، أدان المجلس الوطني الفلسطيني، بشدة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المُصلين عند أبواب المسجد الأقصى المبارك.

ووصف المجلس، في بيان صادر عن رئاسته، الاعتداء بأنه انتهاك لحرية العبادة، محملا الاحتلال المسئولية عن إشعال المنطقة لتفجير الأوضاع، مضيفا أن الاقتحامات المتكررة من أفراد شرطة الاحتلال والمتطرفين والاعتداء على المصلين من أطفال ونساء وشيوخ وإصابة العديد منهم، هو استفزاز لملايين المسلمين وصب للزيت على النار.

وقال المجلس إن عدم اهتمام المجتمع الدولي وعدم محاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، يعكس بشكل سافر التواطؤ مع جرائمها والتجاهل لكل قيم القانون الدولي.

وحيا المجلس الفلسطينيين في مدينة "القدس" المحتلة، والمرابطين والمصلين الذين يؤمون المسجد الأقصى، لدفاعهم عن الأقصى والمدينة المقدسة وتصديهم البطولي لجنود الاحتلال والمستوطنين.

50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، واعتدت عليهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح ورضوض.

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