فيجا يخضع للكشف الطبي تمهيدا للانتقال لـ أهلي جدة

يستعد جابرييل فيجا لاعب سيلتا فيجو للسفر إلى السعودية تمهيدا لانتقاله إلى صفوف أهلي جدة السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.



ووافق فيجا على اللعب ضمن صفوف أهلي جدة بعدما أتم النادي السعودي إجراءات ضمه مع ناديه الإسباني "سيلتا فيجو", وأضافت التقارير أن اللاعب يستعد لإجراء الفصح الطبي اليوم الجمعة في باريس العاصمة الفرنسية قبل التوقيع الرسمي.



ونجح أهلي جدة في التوصل لإتفاق مع اللاعب فيجا، وناديه سيلتا فيجو، ويستعد للسفر إلى السعودية.



وينضم فيجا إلى تدريبات أهلي جدة بشكل مباشر بعد تجاوز الفحص الطبي، وتوقيع العقود مع ناديه الجديد.



وأرتبط أسم فيجا (21 عاما) بالعديد من الأندية الأوروبية على رأسها من ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال وباريس سان جيرمان.



وكان فيجا على بُعد خطوات من التوقيع مع نادي نابولي الإيطالي، لكن تطلعت الصفقة بشكل مفاجئ وتحولت إلى السعودية بعد دخول أهلي جدة على الخط.

