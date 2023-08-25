عواصف ترابية شديدة لليوم الثاني على التوالي وانخفاض درجات الحرارة بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عواصف ترابية شديدة لليوم الثاني على التوالي وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. وقد تسببت هذه العواصف الترابية في زيادة حملات المرور على الطرق نتيجة لانعدام الرؤية المرورية وتراكم التربة

لمواجهة هذه الظروف الجوية القاسية، قامت محافظة الوادي الجديد برفع درجة الاستعداد في جميع الوحدات المحلية بالمحافظة. واستدعت غرفة العمليات والأزمات كافة المواطنين للاستعداد والابلاغ عن أي طارئ، كما تم تعزيز المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية بكل التجهيزات اللازمة.

تعمل غرفة العمليات والأزمات على مراقبة تطورات الحالة الجوية وتلقي أي اتصالات من المواطنين، حيث يتم الاستجابة الفورية لجميع الحالات العاجلة.

من جانبها، توصي السلطات المحلية بأخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن المناطق المكشوفة وضرورة استخدام وسائل الوقاية الشخصية مثل الكمامات والنظارات. كما يُحضَّر المواطنون على ضرورة عدم القيادة في حالة انعدام الرؤية المرورية.

من المتوقع أن تستمر العواصف الترابية في الوادي الجديد في الأيام القادمة، ولذا يجب على المواطنين الالتزام بالتعليمات والتحذيرات الصادرة عن الجهات المسؤولة. يجب أن تكون سلامتهم وسلامة الآخرين هي أولويتهم في هذه الأوقات الصعبة.