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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جامعة بدر تكشف تفاصيل إعتماد الذكاء الإصطناعى فى كلية اللغات والترجمة

جامعة بدر
جامعة بدر

أعلن الدكتور حسين محمود، عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه إيماناً من "كلية اللغات والترجمة" فى الجامعة بأهمية الطفرة التكنولوجية المتمثلة فى تطبيقات "الذكاء الإصطناعى" قرر مجلس "قسم اللغة الإنجليزية" إدخال أدوات "الذكاء الإصطناعى" فى أساليب التعليم والتعلم بجميع مقررات القسم لمرحلة "الليسانس"، بما فى ذلك الترجمة بإستخدام الكمبيوتر ودراسة الأدب والمهارات اللغوية.

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وأضاف عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن إدارة الكلية أدخلت مبكراً مواد تكنولوجيا اللغة مثل الترجمة بمساعدة الحاسوب "CAT" واللغويات التطبيقية، وتستعد حالياً لإدخال مقرر جديد هو اللغويات الحاسوبية، منوهاً إلى أن التطبيقات التكنولوجية تحظى فى اللغة بدعم إدارة الجامعة؛ لأهمية برامجها فى تحسين فرص العمل للخريجين، والحصول على أعلى مرتبات للخريجين  فى العالم بشركات التكنولوجيا التى تعمل بمجال "الذكاء الاصطناعى".

وأفاد " محمود"، أن تكنولوجيا "الذكاء الإصطناعى" قائمة على جهود علماء اللغة وخبراء التكنولوجيا لبناء النماذج اللغوية الكبرى "LLM" والتى تستطيع إنتاج نصوص وكائنات حاسوبية مماثلة لما يستطيع ان ينتجه الإنسان، من خلال مليارات من المعلمات والكلمات تتضمن قواعد اللغة ودلالاتها والعلاقات المنطقية بينها من خلال المتون أو النصوص اللغوية الأصلية أو المترجمة التى تدخل بهذه النماذج؛ مما أدى إلى تطور بالغ الأهمية فى تطبيقات الترجمة الآلية وتسريع إنجاز الترجمة البشرية.

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