الصحة العالمية تُعلن تسجيل 1.5 مليون إصابة جديدة بكورونا

سجلت دول العالم في أقل من شهر 1.5 مليون حالة إصابة جدية بفيروس كورونا وأكثر من ألفي حالة وفاة وذلك في الفترة من 24 يوليو إلى 20 أغسطس الجاري، بزيادة قدرها 63%.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 769 مليون حالة مؤكدة للإصابة وأكثر من 6.9 مليون حالة وفاة على مستوى العالم، منذ بداية الوباء وحتى 20 أغسطس الجاري، وذلك في آخر بيان لها بشأن وضع انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وأضافت المنظمة أن ثلاثة أقاليم تابعة لمنظمة الصحة العالمية أبلغت عن زيادات في عدد الحالات في حين أبلغ إقليمان عن انخفاض وأبلغت أربعة أقاليم عن انخفاض في عدد الوفيات في الوقت الذي أبلغ إقليم شرق البحر الأبيض المتوسط عن زيادة في عدد الوفيات.

وأكدت المنظمة الدولية أن الحالات المبلغ عنها لا تمثل معدلات الإصابة بدقة بسبب انخفاض الاختبارات والإبلاغ على مستوى العالم.

عودة فرض ارتداء الأقنعة

ومع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، بسبب متحور EG.5، فرضت بعض المستشفيات والجامعات والشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة ارتداء الأقنعة مرة أخرى، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وأصدرت جامعة كايزر بيرماننت في كاليفورنيا وجامعة روتجرز في نيوجيرسي وكلية موريس براون في جورجيا تعليمات جديدة باستخدام الأقنعة.

وعادت أيضًا مستشفيات شمال الولاية الطبية في سيراكيوزيبـ نيويورك، إلى وضع القناع الإلزامي لجميع الموظفين والزوار والمرضى في المناطق القريبة بالمستشفى الجامعي، وذلك وفقًا لمذكرة مرسلة إلى الموظفين.

ومع ارتفاع معدلات دخول المستشفيات لمرض فيروس كورنا بنسبة 30% في جميع أنحاء جورجيا بالولايات المتحدة، وتزايد حالات الإصابة كورونا بسبب المتحورEG.5، فإن معدلات دخول المستشفى في الوقت الحالي لا تزال تعتبر منخفضة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويوجه مركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة، مجموعات بعض النصائح لأشخاص المعرضين للخطر بسبب متحور كورونا EG.5، بما في ذلك كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة والحوامل، كما يحث على ارتداء الأقنعة في مناطق البلاد التي يوجد بها 20 شخصًا أو أكثر لكل 100000 شخص يدخلون المستشفى مصابين بـ كورونا بسبب متحور EG.5.

سلالة جديدة من كوفيد-19

وفي وقت سابق، قال مسؤول بارز بمنظمة الصحة العالمية إن إحدى سلالات كوفيد-19 شديدة التحور وتحمل اسم (بي.إيه.2.86) رُصدت في سويسرا وجنوب أفريقيا وإسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة وبريطانيا.

ولدى (بي.إيه.2.86)، أحد متحورات أوميكرون، أكثر من 35 طفرة في أجزاء رئيسية من هيكل الفيروس مقارنة بالمتحور (إكس.بي.بي.1.5) الأكثر انتشارا في أغلب عام 2023، وهو عدد طفرات يتساوى تقريبا مع متحور أوميكرون الذي تسبب في عدد إصابات قياسي بالمقارنة مع سلفه.

ورُصد لأول مرة في الدنمرك يوم 24 يوليو، وبعدها في عدد من الدول لدى مرضى تظهر عليهم أعراض الإصابة وفي الفحوصات التقليدية في المطارات وفي عينات من مياه الصرف.

وقال 12 عالما من أنحاء العالم إنه على الرغم من أهمية تتبع المتحور (بي.إيه.2.86)، فمن غير المرجح أن يتسبب في موجة جارفة من الإصابات والوفيات الشديدة نظرا لتحصين اللقاحات للدفاعات المناعية في أنحاء العالم ولحدوث إصابات سابقة.

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