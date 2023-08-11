مدير عام الطاقة الذرية: إسقاط المسيرة الأوكرانية لم يؤثر على محطة زابوريجيا

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، أن إسقاط الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق مدينة إنيرهودار، لم يؤثر على سلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

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غارات جوية في جميع الأنحاء

وذكر، أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في خملنيتسكي وريفنا وجنوبي أوكرانيا وموقع تشيرنوبيل، سمعوا أكثر من إنذار لغارات جوية في جميع الأنحاء في اليوم السابق على الواقعة.

كل فرق السلامة والأمن في المنشآت لم تتأثر

وأشار، إلى أن كل فرق السلامة والأمن في المنشآت لم تتأثر، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية الروسية، أبلغت يوم الأربعاء بحدوث اعتراض طائرة مسيرة للجيش الأوكراني، تتحرك في اتجاه المحطة، وذكر الأمن الروسي، بعد ذلك، أن طائرة مسيرة حاولت ان تهاجم منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك التابعة لمحطة زابوريجيا.