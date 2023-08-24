القوات الروسية تقصف 26 بلدة في زابوريجيا خلال يوم

قامت القوات الروسية بقصف 26 بلدة تابعة لمنطقة زابوريجيا، خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب ما أكد رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريجيا يوري مالاشكو.



وقال مالاشكو، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، اليوم السبت: "تعرضت بلدات هولييبول وزاليزنيتشني وبلدات أخرى لـ71 ضربة مدفعية، فيما تم إسقاط ست قنابل من طائرات على أوريخيف".

وأضاف أن بلدات شيرفوني وروبتيني ونوفوداريفكا وستيبنوهيرسك تعرضت للقصف عدة مرات باستخدام قاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أعلن الجيش الأوكراني، رفع العلم الوطني في قرية روبوتين في منطقة زابوريجيا رغم أنه لم يتضح ما إذا كانت القرية بأكملها قد تحررت من القوات الروسية أم تحررت جزئيا.

وقال لواء أوكراني، عبر “تليجرام”: “يوم تاريخي! قام جنود من اللواء الميكانيكي المنفصل 47 برفع علم أوكرانيا في قرية روبوتين، في واحدة من أكثر الجبهات سخونة - ميليتوبول”.

وتسعى كييف إلى استعادة مدينة ميليتوبول الجنوبية الاستراتيجية كجزء من هجومها المضاد ضد الغزو الروسي واسع النطاق لعام 2022.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القيادة العسكرية الأوكرانية تريد تعبئة المزيد من الناس.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي في كييف: "لأكون صادقا، لجأ الجيش إليّ إعطائي الفرصة لتعبئة المزيد.. لا أستطيع أن أخبركم بأي شيء آخر بعد”.

ودوت انفجارات في الأجزاء التابعة لسيطرة كييف في مقاطعة زابوريجيا، الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية، فجر الثلاثاء الماضي.

وكانت السلطات في موسكو، أعلنت في عام 2022، على إثر استفتاء، ضمها 4 مناطق لـزابوريجيا، لوجانسك، دونيتسك، خيرسون، إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

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