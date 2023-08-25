الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

هاني شاكر و نادية مصطفى يلتقيان بجمهور القلعة هذا الموعد

بوابة الوفد الإلكترونية

 يقام حفلين مساء الأحد 27 أغسطس على مسرح المحكى، وذلك ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته 31 والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

 

في الثامنة مساء تشدو الفنانة الكبيرة نادية مصطفى كوكبة من أشهر اعمالها الخاصة منها مسافات، الصلح خير ، جاى في إيه ، قولها أنت ، سلامات وغيرها.

 

وفى العاشرة مساء يقدم النجم هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى باقة مميزة من أعماله الشهيرة منها بحبك يا غالي، معاك ، كده برضوا يا قمر ، ح نعيش ، علي الضحكاية، لسه بتسألي وغيرها.

كما يقدم عازف الجيتار والمؤلف الموسيقى احمد نظمى فى السابعة مساء على المسرح الخارجى فقرة فنية تضم عدد من مؤلفاته الخاصة التى تضم الوان موسيقية تتنوع بين العربية، الافريقية والجاز .

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