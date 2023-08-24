ترامب يُهاجم بايدن: "أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا"

أجرى الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد جون ترامب"، مقابلته الانتخابية الأولى، وذلك مع المذيع اليميني الشهير تاكر كارلسون، في الوقت الذي كانت تُقام فيه أولى مناظرات الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 بين 8 مرشحين جمهوريين.

وبدأت المناظرة في ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية، بعد دقائق على بث مقابلة مسجلة مع ترامب عبر منصة إكس (تويتر سابقًا).

أبرز ما جاء على لسان ترامب، خلال المقابلة:

أنا أتقدم بفارق 50 و60 نقطة عن المرشحين الآخرين، كما أن القناة التي استضافت المناظرة ليست ودودة معي بشكل خاص، لذلك قررت عدم المشاركة.

سنجري هذه المقابلة على هذه المنصة المجنونة وسنحصل على مشاهدات أكثر من المناظرة.

هؤلاء الناس (الديمقراطيون) أناس يكرهون بلدنا.. أصبح لدينا بلد هش للغاية في الوقت الحالي.

قمنا بعمل أفضل في الانتخابات السابقة، وحصلنا على أصوات أكثر، لكن الانتخابات كانت مزورة.

ومع فيروس كورونا، استخدموا الفيروس للخداع في أشياء كثيرة، ولدينا أدلة على هذا.

جو بايدن هو أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا. أعتقد أن صحته العقلية أسوأ من صحته البدنية.

حرب أوكرانيا يجب أن تنتهي على الفور.. ليس بسبب طرف أو آخر، لكن بسبب مقتل مئات الآلاف من الناس. ما كنت لأبدأ الحرب أبدا لو كنت الرئيس.

تعرفت على الرئيس كيم جونغ أون في كوريا الشمالية، لقد قمت بعمل رائع معه أبعدنا عن حرب نووية.. وإلا لكان لدينا 40 ألف جندي ميت.

لقد تمت إدانتي 4 مرات.. كلها تهم تافهة، كلام فارغ.. ما نراه الآن مروع.

طالما لديك تصويت بالبريد، سيكون هناك تزويرا هائلا.. في أي انتخابات.

لم أتحدث مع مايك بنس منذ وقت طويل، خاب أملي فيه.

سيحاول الديمقراطيون سرقة الانتخابات القادمة، ليس معي فقط، لكن حتى لو ترشح شخص آخر غيري، سوف يهاجمونه بنفس الشراسة.