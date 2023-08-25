مهرجان القاهرة للدراما يكرم تامر حسني بعد حفله الضخم

حرص مهرجان القاهرة للدراما على تكريم النجم تامر حسني ومنحه جائزة Starscrapers awards.

وقال النجم تامر حسنى:" اتكرمت من مسارح عالمية لكن التكريم من مصر أم الدنيا له طعم تانى وسط الزملاء الكرام، وفرحان إنى وسطكم، وكان ليا حظ كريم إنى شاركت بمسلسل آدم بمناسبة مرور 60 سنة دراما".

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

وأتاح القائمون على مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية مشاركة الجمهور في اختيار 8 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وجاءت فئات الجوائز بتصويت الجمهور كالتالى: أفضل ممثل دور أول، أفضل مسلسل، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثانى، أفضل مخرج، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل وجه صاعد، جائزة أفضل مؤلف عمل درامي. يأتى تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما فى إطار سعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - الشريك الاستراتيجي للمهرجان - بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول)ـ لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.

وافتتح النجم تامر حسني مهرجان القاهرة للدراما فى حفلًا ضخمًا، والذى يتم تنظيمه داخل مدينة العلمين.

ويرأس احتفالية مهرجان القاهرة للدراما الفنان الكبير يحيى الفخرانى فى دورته الثانية والاستثنائية بـNorth Square Mall، حيث تقام الدورة تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامى مصرى، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التى أقيمت العام الماضى.

ومن المقرر أن تضم النسخة الثانية كل المسلسلات التى تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التى تختارها لجنة التحكيم، حيث تمت إتاحة مشاركة الجمهور فى اختيار 8 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وتتواصل عملية التصويت التى تم فتحها على موقع المهرجان على مدار الأيام الماضية واختيار الأفضل فى كل الفئات.

ويواصل الفنان تامر حسني حصد نجاحًا بفيلمه الجديد "تاج" الذي يعرض حاليًا فى السينمات.

أبطال فيلم تاج:

فيلم تاج من بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، هالة فاخر، محمد نشأت، أحمد عبدالعزيز، إسراء أحمد، محمد الجوهرى وعدد من الأطفال، ومن تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

أحداث فيلم تاج:

تدور أحداث فيلم تاج بطولة تامر حسنى، فى إطار كوميدى حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذين يمران بالكثير من الأزمات ومع امتلاكهما قدرات خارقة تتسبب فى وقوع الكثير من المفارقات لهما.

يقابل الفنان تامر حسني خلال الأحداث دينا الشربيني التي يقع في حبها ويتفقان على الزواج، وسط الكثير من المفارقات الدرامية والكوميدية، وذلك مع ظهور التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وأدائه رقصته الشهيرة برفقة تامر.

وحققت أغنية “هرمون السعادة” لتامر حسني، التي يقدمها في فيلمه الجديد “تاج” نجاحًا، وقدمها تامر حسني للمرة الأولى على المسرح خلال حفله في تونس، إضافة إلى غنائها في حفل زفاف صديقه عماد نبيل والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

تامر حسني

كلمات أغنية هرمون السعادة لتامر حسني:

أغنية هرمون السعادة لتامر حسني، من كلمات أحمد جابر، وألحان علي الخواجة، وتوزيع حاتم محسن، وتقول كلمات الأغنية:

"مسي لي على الحبايب.. الحاضر واللي الغايب

القاعدة الليلة حلوة.. والسكر فيها دايب

كل الصحبة الجميلة.. متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي.. لسة السهرة طويلة

أرجوك ده أحنا استوينا.. أرجوك ده أحنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك.. ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة .. اليوم ده مالوش إعادة

لو هتشربنا قهوة.. أرجوك متكونش سادة

ما تيلا بينا نعيش شوية.. لسه السنين الحلوة جاية

والحزن بح من النهاردة.. عايزين دلع في كل ثانية".

تامر حسني

قام المطرب تامر حسني بإحياء حفل غنائي في تونس، ضمن فعاليات حفل ختام المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، على مسرح قرطاج الأثري.

قدم “حسني”، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.

تامر حسني

نشر تامر حسني فيديو أثناء استقباله من قبل عدد كبير من الجمهور التونسي بالأحضان والورود، عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليه: "كل الشكر للجمهور التونسي الكريم، دايمًا أهل كرم ومحبة وتستقبلوني من يوم ظهوري حتى الآن بهذا الشكل الجميل، والله أنا بحبكم أكتر ربنا يسعد قلوبكم زي ما أسعدتوني وتقديركم لي بشكل شخصي بهذا الشكل هو تقدير لبلدي مصر بشكل عام شكرًا تونس شكرًا من كل قلبي".

حفل تامر حسني

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استطاع المطرب تامر حسنى أن يحقق طرفى المعادلة الصعبة بين النجاح والتألق على ساحة الأغنية، وأيضًا بين نجوم السينما.

إذ أصبح تامر حسنى واحدًا من أهم نجوم شباك التذاكر فى كل موسم يتواجد فيه بعمل سينمائى، ومنافسًا شرسًا بين نجوم السينما الذى يتسابق الجمهور على أعمالهم.

تامر حسني:

ولد تامر حسني شريف عباس فرغلي في 16 أغسطس 1977 المعروف باسمه الفني تامر حسني هو مغني، وكاتب أغاني، وملحن، وممثل، وكاتب سيناريو، ومخرج كليبات مصري.

بدأ تامر حسني مسيرته الفنية في عام 2002 عبر ألبوم مشترك مع شيرين عبدالوهاب بعنوان فري ميكس 3، ثم أطلق أول ألبوم ستديو له في عام 2004 باسم حب.

شارك حسني في بطولة الكثير من الأفلام والمسلسلات، وكانت أولى مشاركاته عام 2003 في فيلم حالة حب، وفي عام 2011 قدَّم أول مسلسل تلفزيوني له بعنوان آدم.

نجح حسني في خلال بضع سنوات أن يحصل على ألقاب كثيرة، ويحصد جوائز عالمية مثل: جائزة أفضل فنان إفريقي من الأفريكان ميوزك أوورد عام 2010، كما حصل أيضًا على جائزة أسطورة القرن من البيج أبل ميوزك أوورد.

نشأته وحياته:

والد تامر هو المطرب المصري حسني شريف ووالدته هى فاطمة الصباغ وهى سورية، وانفصل والده عن والدته وهو في السابعة من عمره وعاش مع أمه وشقيقه الأكبر حسام، فعمل تامر في سنوات عمره الأولى في أعمال عدة.

الفنان تامر حسني

التحق بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر وبدأ مشواره الفني خلال دراسته الجامعية، وكان يغني بحفلات الجامعة، وفي إحدى الندوات في الجامعة استفسرت المذيعة سلمى الشماع إن كان هناك أحد يمتلك أية موهبة فغنى تامر أغنية (قولوا لا) فأعجبها أداؤه وبعدها طلبت منه أن يشارك في حفلة ضمت كبار الفنانين ونخبة من المجتمع، فغنى تامر أغنية قولوا لا فأشاد الحضور به، بعدها عرفته سلمى الشماع على المنتج نصر محروس، والذي اقتنع بموهبته ووقع معه عقدًا.

كانت أغنية شكلي هحبك أول أغنية تُسجل له على شريط ضمن مجموعة أغاني لمطربين، بعد ذلك رشحه المنتج نصر محروس والمطربة شيرين عبدالوهاب (والتي قدمت فقط أغنية واحدة وكانت مع محمد محيي بعنوان بحبك) في شريط واحد بعنوان فري ميكس 3، وصدر الشريط وحقق أرقامًا قياسية بالمبيعات والانتشار ومن ثم بزغ نجمه وتوالت ألبوماته الفنية وأفلامه السينمائية ونمت شعبيته في وقت قصير.