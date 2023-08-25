محمد سامي: انتظروا عملا مميزا قي الجزء الثاني من جعفر العمدة (فيديو)

قال المخرج محمد سامى إن مسلسل جعفر العمدة قد حظي بتوفيق كبير من الله، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل خلال تنفيذ المسلسل، موضحا أن النجاح الذي حققه المسلسل يأتي كنتيجة للعمل الدؤوب والتطور المستمر في عمله.

وأضاف محمد سامى خلال تصريحات على قناة دي إم سى أثناء تغطية مهرجان القاهرة للدراما، أن المفتاح لتحقيق النجاح في صناعة الدراما هو تقديم أعمال تمس الجمهور وتكون ذات صلة واقعية بحياتهم، لافتا إلي أن نجاح مسلسل جعفر العمدة يعود إلى أنه استطاع أن يوصل رسالته ويصدقه الجمهور.

وفيما يتعلق بمستقبل المسلسل، أكد محمد سامى أن هناك جزء ثانٍ من "جعفر العمدة" في الأفق، حيث تم تنصيب الكثير من الحلقات لهذا الجزء.

تقديم مشروع متميز في الجزء الثاني من جعفر العمدة

وأشار إلى أنه يعتزم تقديم مشروع متميز في الجزء الثاني من جعفر العمدة، مشدداً على أهمية تقديم عمل أفضل من الجزء الأول، ورغبته في أن يكون هذا الجزء متميزاً بجميع الجوانب.