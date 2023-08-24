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الخميس 24 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

محمد رمضان يكشف سبب تقديم الجزء الثاني من جعفر العمدة (فيديو)

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

قال الفنان محمد رمضان ، إن النجاح تاكبير لمسلسل جعفر العمدة دفع فريق العمل  لتقديم جزء ثاني منه، معقبا: "نحن نحاول أن نجتهد في عملنا ونخاطب عقول الناس ونسعى لتقديم شيء يصدقه الجمهور ويعجبه".

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وأعرب محمد رمضان خلال حديثه مع قناة dmc على هامش مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة محمد رمضان عن تقديره لجمهوره وأهمية متابعته لأعماله، مشدداً على أنه يعمل بجد للحفاظ على نجاحه والتحسن المستمر في أعماله ومسؤوليته تجاه جمهوره.

حضرت إلى المهرجان هذه المرة لاستمتاع بجو مدينة العلمين الجديدة

وأوضح أنه اختار الحضور إلى المهرجان هذه المرة ليستمتع بجو مدينة العلمين الجديدة الرائعة، مضيفا: "أنا فخور بوجود مدينة العلمين الجديدة على الأراضي المصرية، وعايز أنبسط فيها".

وأشار محمد رمضان إلى أنه رفض استلام العديد من الجوائز في الأيام السابقة، ولكنه قرر حضور مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة للاستمتاع بجوها المميز.

 

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