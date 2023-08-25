"حدوتة مصرية - عباقرة الدراما".. مهرجان القاهرة للدراما يحتفي بنجومه

حرص مهرجان القاهرة للدراما على عرض فيلمًا قصيرًا بعنوان "حدوتة مصرية - عباقرة الدراما"، شهد أبرز أسماء نجوم الفن وتحديداً نجوم الدراما من الزمن الجميل، ضم مجموعة من أعظم من رحلوا عن عالمنا ولكنهم تركوا بصمة فى أذهان كل الجمهور، كما ضم الفيلم نجوما عمالقة ما زالوا يقدمون دراما حقيقة لكل محبيهم، وكان أبرز الأسماء التى تم عرضها أحمد راتب، عزت العلايلى، أبو بكر عزت، رشوان توفيق، رياض الخولى، فاروق الفيشاوى، هشام سليم، ممدوح عبد العليم، شوقى شامخ، جمال إسماعيل، عفاف شعيب، محمود الجندى، يحيى الفخراني، حسن يوسف، محمود ياسين، عزت أبو عرف، ماجدة الخطيب، إلهام شاهين؛ فريد شوقى، فاتن حمامة، كريمة مختار، كرم مطاوع، ليلى علوى، هالة صدقى، عبلة كامل، ماجدة زكى، صابرين والقدير عادل إمام.

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وكرّم حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الثانية المقامة فى مدينة العلمين الجديدة، عددًا من رواد الدراما، منهم المخرج محمد فاضل وهالة فاخر وخالد زكى، ومهندس الديكور سيد أنور، ونانيس نجلة، أحمد أسامة عباس، ورشوان توفيق، ولطفى لبيب.

كما كرم مهرجان القاهرة للدراما الفنان ماجد الكدواني فى دورته الثانية المقامة فى مدينة العلمين الجديدة، وصعد الكدوانى على خشبة المسرح وسط تصفيق حار من الحضور، وسلمه الجائزة صديقه كريم عبد العزيز.

اعتذار ماجد الكدواني

واعتذر الفنان ماجد الكدوانى عن عدم إلقاء كلمته بعد تسلم جائزته من Starscrapers Awards وعاد ليتكلم قائلاً: اعذوني اتلبخت ونسيت أتكلم، وفخور بوجودى فى هذا المكان الرائع، ولازم أشكر الدكتور أشوف زكى على التنظيم والمجهود الرائع".

وأضاف الفنان ماجد الكدوانى قائلًا:"ليا كل الشرف انى أقف قدام الفنان الكبير يحيى الفخرانى لأنه تاريخ عظيم، واحنا نشانا على هذه العراقة والاصالة وعلى الاحترام للفن، مبسوط أوى انى بتكرم فى بيتى لأن النقابة بيتنا والتنظيم والمكان وكل حاجة رائعة النهاردة".