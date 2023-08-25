مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 1 الأولى الموسم الأول منصة شاهد الان عبر mbc جودة عالية
مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 1 الأولى الموسم الأول منصة شاهد الان عبر mbc جودة عالية
مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 1 الأولى الموسم الأول منصة شاهد الان عبر mbc جودة عالية،بدأت أحداث مسلسل "سفاح الجيزة" في الحلقة الأولى بعد نجاح حملة الترويج للعمل، حيث أثار البرومو الكبير اهتمام الجماهير. من المقرر عرض المسلسل على منصة شاهد الأصلية، ومن المتوقع عرض الحلقة الأولى في الساعات القليلة المقبلة.
الموسم الأول من مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الأولى
مسلسل "سفاح الجيزة" يقدم في الحلقة الأولى قصة بوليسية مثيرة، تستند بعض جوانبها إلى أحداث حقيقية. ترسم الأحداث صورة مشوقة تتناول مطاردة أحد أخطر المجرمين وأكثرهم ذكاءً ووحشية وعنفًا من قبل قوات الأمن الجنائي. تتخلل مساره الإجرامي تفاصيل متنوعة تتضمن أعمال احتيال، وسرقات، وانتحال الشخصيات، فضلاً عن سلسلة من جرائم القتل الباردة والمروعة.
لمشاهدة مسلسل سفاح الجيزة الحلقة (1-2) || اضغط هنا
لمشاهدة مسلسل سفاح الجيزة الحلقة (1-2) || اضغط هنا
مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 1
منتظر أن يُعرض الحلقة الأولى من مسلسل "سفاح الجيزة" يوم 25 أغسطس الحالي، حصرياً على منصة شاهد – Shahid VIP الرقمية.
مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 1
مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الأولى بطولة الفنان أحمد فهمي، الفنان باسم سمرة، الفنان راكين سعد، الفنانة ميمي جمال، الفنانة حنان يوسف، الفنان القدير صلاح عبد الله وآخرون، تأليف إنجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.
في تصريح لفهمي قال فيه فهمي: "شدّتني الشخصية المركبة للسفاح فضلاً عن كون العمل ضخم وحُضّر له جيداً، وينوّع من حضوري في الكوميديا والتراجيديا". وختم فهمي “استغرق التحضير للمسلسل أكثر من سنتين، رغم أنه يأتي في 8 حلقات فقط، فالمشروع ضخم، وفكرته جديدة على الشارع العربي، وتطلّب ذلك من فريق العمل دراسة الجوانب النفسية والسلوكية للسفاح، وتقديم مبرّرات درامية مقنعة وبناء الشخصيات بطريقة علمية ودرامية”.
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