الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

"شرم الشيخ "أفضل مدينة سياحية عربية مستدامة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة السياحية والآثار، فوز مدينة شرم الشيخ، على ساحل البحر الأحمر بمسابقة الاتحاد العربي للإعلام السياحي، كأفضل مدينة سياحية عربية مستدامة. 

إن الجائزة تأتي تقديرا لجهود الحكومة المصرية في تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وصديقة للبيئة، وكانت العديد من هذه المبادرات في إطار تجهيز المدينة لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ السابع والعشرين في العام الماضي.

ونوهت الوزارة بان مدينة شرم الشيخ تشتهر بشواطئها الرائعة وأنشطتها المائية المتنوعة ومناظرها الطبيعية الخلابة.