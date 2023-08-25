"شرم الشيخ "أفضل مدينة سياحية عربية مستدامة

أعلنت وزارة السياحية والآثار، فوز مدينة شرم الشيخ، على ساحل البحر الأحمر بمسابقة الاتحاد العربي للإعلام السياحي، كأفضل مدينة سياحية عربية مستدامة.

إن الجائزة تأتي تقديرا لجهود الحكومة المصرية في تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وصديقة للبيئة، وكانت العديد من هذه المبادرات في إطار تجهيز المدينة لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ السابع والعشرين في العام الماضي.

ونوهت الوزارة بان مدينة شرم الشيخ تشتهر بشواطئها الرائعة وأنشطتها المائية المتنوعة ومناظرها الطبيعية الخلابة.