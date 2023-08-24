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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الموسيقار المغربى أمين بودشار: تلقيت رسائل دعم من الشعب المصري (فيديو)

الموسيقار المغربي
الموسيقار المغربي أمين بودشار

قال الموسيقار المغربى أمين بودشار صاحب مشروع “الجمهور هو الكورال”، إنه لم يكن يتوقع النجاح الكبير الذى حققه حفله بالمغرب, معقبا: "فرحان بزاف لتواجدي بمصر مع الجمهور".

فكرة مشروع “الجمهور هو الكورال”

وأضاف أمين بودشار خلال حديثه مع برنامج "معكم" المذاع عبر قناة "سى بى سى" مساء اليوم أن فكرة مشروعه بدأت في باريس بجلسات عائلية حيث كان يقوم بعزف الأغاني الشرقية التراثية والجمهور يقوم بالغناء.

وعبر الموسيقار المغربي عن سعادته الكبيرة بنجاح حفله في المغرب وردود أفعال الشعب المصري عليه، مؤكدا أنه تلقي الكثير من رسائل الدعم والتشجيع من الجمهور المصري.

وكانت خلال الأيام الماضية ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بحفل في المغرب يعزف خلاله أمين بودشار والجمهور يردد وراءه الأغاني المصرية.