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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

تفاصيل اللائحة الجديدة لكلية الهندسة في جامعة القاهرة

هندسة القاهرة
هندسة القاهرة

كشفت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، تفاصيل اللائحة الجديدة لكلية الهندسة التي تتضمن أربع سنوات دراسية فقط. 

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وأعلنت جامعة القاهرة صدور القرار الوزاري باللائحة الجديدة لكلية الهندسة، في سابقة الأولى من نوعها في التعليم الهندسي بمصر. 

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة القاهرة على سد الفجوة المعرفية والتوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية ومواكبة التطور السريع والمتلاحق في التعليم الجامعي. 

لائحة كلية الهندسة في جامعة القاهرة 

وتمكن اللائحة الجديدة الطلاب من التخرج بعد 4 سنوات دراسية فقط، لتصبح بذلك هندسة القاهرة أول كلية هندسة حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج في أربع سنوات من خلال برامجها التخصصية الحديثة. 

وأكد رئيس جامعة القاهرة بدء تطبيق اللائحة الجديدة لكلية الهندسة مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وتتضمن العديد من المميزات، أهمها إمكانية التخرج بعد الانتهاء من متطلبات التخرج دون التقيد بعدد محدد من سنوات الدراسة. 

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن لائحة كلية الهندسة تتضمن السماح للطالب بالدراسة بالخارج سواء عام دراسي كامل طبقا لشروط محددة أو أطول من عام دراسي في حال وجود اتفاقيات ثنائية مع جامعات دولية، بالإضافة إلى السماح بعمل فصل دراسي كامل بالصناعة طبقا لشروط محددة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة لها السبق في مواكبة التطورات العالمية في التعليم الهندسي، وتقدم حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات لتقديم تعليم عالي الجودة في تخصصات غير نمطية ونظام دراسي حديث لاستهداف خريج متميز يستطيع أن يواكب سوق العمل العالمية والإقليمية والمحلية. 

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى تقدم ترتيب برنامج هندسة البترول ضمن أفضل 50 تخصصًا على مستوى العالم، حيث يحتل المرتبة الـ 40 على مستوى العالم، وهو أفضل التخصصات أداءً وأعلاها ترتيبًا في كافة التخصصات المصرية.

وقال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة في جامعة القاهرة إن اللائحة الدراسية الجديدة للكلية سيتم تطبيقها من خلال الدراسة بنظام الساعات المعتمدة بالكامل والتي تتراوح من 154 إلى 159 ساعة دراسية معتمدة مطلوبة للتخرج وفقًا للبرنامج الدراسي، وتتيح للطالب اختيار الالتحاق بأحد البرامج العامة أو التخصصية طبقا لشروط محددة، كما تُتيح تسجيل برنامج فرعي "minor" وذلك لأول مرة على مستوى كليات الهندسة بالجامعات الحكومية. 

ولفت عميد كلية الهندسة في جامعة القاهرة إلى أن اللائحة الجديدة تتضمن العديد من البرامج، وهي 13 برنامجا عاما، و 15 برنامجا تخصصيا، و 12 برنامجًا فرعيًا، وتشترط اجتياز الطالب تدريبًا صيفيًا بنجاح للتخرج.

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