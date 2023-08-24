الثلاثاء.. مناقشة "التبيعة" بمختبر السرديات بالإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية فى السادسة مساء يوم الثلاثاء 29 من أغسطس، ندوة بالحضور الفعلي وأيضًا أون لاين عبر تطبيق ويبكس؛ بقاعة C لمناقشة رواية "التبيعة" لأسماء عبد الله، يناقشها النقاد: أمينة الزغبي(الإسكندرية)- د. جيهان الدمرداش (الكويت)-حاتم عبد الهادي(سيناء). ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن أسماء عبد الله: من مواليد الوادي الجديد. صدر لها: رواية أنين الصبار نشر إقليمي عام 2018 - رواية وجع المرايا دار روافد عام 2019 - رواية التبيعه دار الادهم عام 2020- مجموعة القصصيه الحياة من خلف نافذة عام 2014- رواية الصحراء قد تنبت الأحلام عن دار كوتوبيا - رواية هينا عن دار شعلة الإبداع العربي - قصص أطفال رحلة الجد قطقاط عن دار شعلة الإبداع العربي.

والنقاد:



أمينة الزغبي: حاصلة على: ليسانس آداب فلسفة واجتماع 1984 ــ جامعة عين شمس. دبلومة في التربية 2008 ــ جامعة الإسكندرية. دبلومة دراسات عليا في النقد الأدبي والتذوق الفني. شهادة في تقنية الكتابة الصحفية بورشة كتابة صحفية عام 2017. دورة في التنمية البشرية عام 2019 . دورة في كتابة السيناريو عام 2020 . شهادة معتمدة من وزارة الثقافة المصرية في كتابة السيناريو 2022 . عضو اتحاد كتاب جمهورية مصر العربية عن الرواية والقصة القصيرة. عضو بجماعة أكوا الأدبية بالإسكندرية. عضو بمختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية. عضو بقصر ثقافة الأنفوشي. شاركت كممثلة في فيلم روائي طويل مثل مصر في مهرجان السينما لدول البحر المتوسط 2021 يتحدث عن مشاكل البسطاء. الإنتاج الأدبي: كتابة مسرحة مناهج للمرحلة الثانوية خلال فترة التدريس وإخراجها على المسرح المدرسي والحصول على جوائز على مستوي المحافظة، والعديد من شهادات التقدير. مجموعات قصصية: (وللرجال حقوق أيضا!) (... انكسار) (غموض في المدينة) (لو بطلنا نحلم). روايات: (ميدافيللو) (العازب الذي أصبح زوجاً). مسرحية للكبار بعنوان (خد بالك منهم) كتاب نقدي بعنوان (ما وراء الأقلام) مجموعة قصص قصيرة وقصيرة جداً بعنوان (وعاد البحر) قصة للأطفال (ننا. دوت. أم). الجوائز: شهادات تقدير متعددة عن مسرحة المناهج التعليمية خلال فترة التدريس. شهادة تقدير بالفوز بالمعلم المثالي عام 2004 كمعلمة فلسفة للمرحلة الثانوية. شهادة تقدير من مبادرة أكوا للكتابة الإبداعية بالإسكندرية عن فوزي في مسابقة القصة القصيرة عن قصة (عذراً يا أنا) عام 2018 . شهادة تقدير من مبادرة أكوا عن فوزي في مسابقة في النقد عن رواية (ترابها زعفران) 2018 . شهادة تقدير عن مسابقة للشعر عن فوزي بالمركز الثالث من قصر ثقافة الأنفوشي 2018 . شهادة تقدير من نادي أدب التذوق عن فوزي في مسابقة المسرح لعام 2019. شهادة تقدير عن فوزي بالمركز الثاني في مسابق للشعر في منتدى المحكيات عام 2019 . شهادة تقدير عن الفوز في مسابقة لقصة الطفل بأتليه الإسكندرية 2021. الفوز بالمركز الأول في كتابة السيناريو في مسابقة أعدها حزب حماة الوطن 2023 .

د. جيهان الدمرداش: حاصلة على دكتوراة الدراسات الأدبية والنقدية من جامعة الإسكندرية- موجهة اللغة العربية، وخبيرة المناهج والتربية، وزارة التربية والتعليم العالي، دولة الكويت. حاصلة على عضوية: الهيئة العالمية للعلماء والباحثين- مدير مكتب جمهورية مصر العربية. اتحاد العلماء والأكاديميين العرب – مكتب المملكة المغربية. اللجنة الثقافية للمنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام / لندن. قسم الدراسات الفكرية / الاتحاد العالمي للمثقفين العرب الاتحاد الدولي للكتاب العرب. أكاديمي"أريد" للعلماء والخبراء والباحثين الناطقين باللغة العربية. الجمعية العامة للأدباء والشعراء العرب. صدر لها: كتاب نقدي بعنوان "شعر محمود حسن إسماعيل بين الوجدان الفردي والوجدان الجماعي". مؤلفات مشتركة: تمثلات الشخصية اليهودية/ الصهوينة في الرواية العربية المعاصرة- دراسة بعنوان "الشخصية اليهودية بين الانغلاق والانفتاح المجتمعي"- اتحاد العلماء والأكاديميين العرب. ربيع الكورونا مسارات التلقي ومستويات التأويل- دراسة بعنوان "الإيداع والوباء والحب". ملامح التميز العلمي والمنهجي لعلماء المسلمين قديما - قراءة في كتاب شمس العرب تسطع على الغرب. ( كتاب جماعي- المركز العربي الديمقراطي – ألمانيا).



حاتم عبد الهادي: ناقد أدبى وشاعر ومؤرخ فى علوم الأنساب والقبائل والأنثروبولوجيا الانسانية. حاصل على ليسانس آداب وتربية - جامعة قناة السويس - كلية التربية بالعريش. قسم اللغة العربية والتربية الاسلامية. رئيس رابطة الأدباء العرب . رئيس رابطة أدباء آسيا وأفريقيا .عضو اتحاد كتاب مصر .عضو منظمة كتاب بلاحدود /ألمانيا . عضو الاتحاد الدولى للصحافة الاليكترونية . رئيس مجلس ادارة المنتدى الأدبى - العريش. حصل على: جائزة المجلس الأعلى للشباب والرياضة فى مجال الشعر 1988- 2005م. تم تكريمه من قبل وزارة الثقافة بمؤتمر أدباء مصر عام 1991م.ِ تم تكريمه من قبل وزارة الثقافة المصرية بمؤتمر أدباء القناة وسيناء عام 1993م. درع الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة 2016م. تم تكريمه من قبل نادى جدة الأدبى بالمملكة العربية السعودية. صدر له أكثر من ثلاثين مؤلفاً فى المكتبة العربية منها: كتاب تجليات السيموطيقا فى النقد الأدبى التطبيقى. روايات: دماء على جسر - كونشيرتو الحب -ثعلب الصحراء. وفي الشعر: أرض القمر -عبير الوردة المقدسة - اشتعال الجسد - اشتعال البنفسج. والمجموعة القصصية كتاب الحب الأول وقصص أخرى. إضافة إلى عدد من الموسوعات منها موسوعة أعلام سيناء في جزءين، وغيرها الكثير من الأعمال.

رابط الندوة

https://libraryofalexandria-103.my.webex.com/libraryofalexandria-103.my/j.php?MTID=mb6ab80040bfbc4f3950bde859e372490

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