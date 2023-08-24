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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أحمد فهمي يكشف سبب زيارته لطبيب نفسي (فيديو)

الفنان أحمد فهمي
الفنان أحمد فهمي

كشف الفنان أحمد فهمي، كواليس تقديمه لمسلسل سفاح الجيزة، قائلا:" حبيت أختار حاجة مختلفة وتعتبر تحدي جديد بالنسبة لي".

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أحمد فهمي يكشف دوره في سفاح الجيزة .. "يجسد شخصية مجرم"

وقال أحمد فهمي خلال حواره على فضائية " القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الخميس :" عجبني التحدي المتواجد في مسلسل سفاح الجيزة وهو خارج إطار الأعمال الكوميدية التي قدمتها"، معقبا: "هذه النوعية من المسلسلات ليست منتشرة في مصر بشكل كبير".

وتابع أحمد فهمي:" قصة سفاح الجيزة حقيقية وصاحب القصة الحقيقية مازال على قيد الحياة"، مضيفا:" بدأت أسال الناس اللي احتكت بهذا الشخص للتعرف على كل شيء يرتبط بشخصية سفاح الجيزة".

اشتغلت مع طبيب نفسي لتحضير شخصية سفاح الجيزة 

وأردف: "اشتغلت مع طبيب نفسي لتحضير شخصية سفاح الجيزة  واتقان كافة تفاصيل الشخصية وتقديمه بشكل لائق ينال إهجاب المشاهدين".

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