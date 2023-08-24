أحمد فهمي يكشف سبب زيارته لطبيب نفسي (فيديو)

كشف الفنان أحمد فهمي، كواليس تقديمه لمسلسل سفاح الجيزة، قائلا:" حبيت أختار حاجة مختلفة وتعتبر تحدي جديد بالنسبة لي".

وقال أحمد فهمي خلال حواره على فضائية " القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الخميس :" عجبني التحدي المتواجد في مسلسل سفاح الجيزة وهو خارج إطار الأعمال الكوميدية التي قدمتها"، معقبا: "هذه النوعية من المسلسلات ليست منتشرة في مصر بشكل كبير".

وتابع أحمد فهمي:" قصة سفاح الجيزة حقيقية وصاحب القصة الحقيقية مازال على قيد الحياة"، مضيفا:" بدأت أسال الناس اللي احتكت بهذا الشخص للتعرف على كل شيء يرتبط بشخصية سفاح الجيزة".

اشتغلت مع طبيب نفسي لتحضير شخصية سفاح الجيزة

وأردف: "اشتغلت مع طبيب نفسي لتحضير شخصية سفاح الجيزة واتقان كافة تفاصيل الشخصية وتقديمه بشكل لائق ينال إهجاب المشاهدين".