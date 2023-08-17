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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أحمد فهمي يكشف دوره في سفاح الجيزة .. "يجسد شخصية مجرم"

أحمد فهمي
أحمد فهمي

ينتظر الفنان أحمد فهمي، موعد طرح مسلسله الجديد “سفاح الجيزة”، والذي مقرر أن يعرض يوم 25 أغسطس الجاري، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة .

وكشف أحمد فهمي، تفاصيل المسلسل، قائلًا: "جزء من حكاية سفاح الجيزة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقة، غير أن الشخصيات والأحداث والتفاصيل في معظمها ذات بعد درامي ولا تعكس الواقع أو شخصياته". 

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سفاح الجيزة.. تفاصيل المسلسل قبل عرضه

وتابع فهمي حول الدور الذي يلعبه في المسلسل، وقال: "أقدم شخصية جابر وهو المجرم السفاح المتسلسل المحرك للأحداث، ثمة ظروف معينة تعرّض لها جابر في طفولته أثّرت في نشأته النفسية وهو ما كان أحد أسباب وصوله إلى ما هو عليه، وذلك شأن معظم السفاحين والقتلة المتسلسلين ".

أحمد فهمي

وأضاف: "شدّتني الشخصية المركبة للسفاح فضلاً عن كون العمل ضخم وحُضّر له جيداً، وينوّع من حضوري في الكوميديا والتراجيديا".

 

وإختم أحمد فهمي، قائلًا: "استغرق التحضير للمسلسل أكثر من سنتين، رغم أنه يأتي في 8 حلقات فقط، فالمشروع ضخم، وفكرته جديدة على الشارع العربي، وتطلّب ذلك من فريق العمل دراسة الجوانب النفسية والسلوكية للسفاح، وتقديم مبرّرات درامية مقنعة وبناء الشخصيات بطريقة علمية ودرامية".

أحمد فهمي

تفاصيل مسلسل سفاح الجيزة

مسلسل سفاح الجيزة قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفًا، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.

 

يضم مسلسل “سفاح الجيزة” مجموعة من النجوم، وهم:"أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبد الله، وآخرين.. تأليف انجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

 

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