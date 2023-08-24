ليلي عز العرب تخطف الأنظار بإطلالة فرعونية فى مهرجان القاهرة للدراما

ظهرت النجمة ليلى عز العرب، على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة للدراما بإطلالة فرعونية خطفت الأنظار.

ليلي عز العرب

وكان بدء توافد الفنانين على مهرجان القاهرة للدراما المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، حيث وصل الفنان سيد صادق، منذ قليل، لمنطقة نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة كما وصل الفنان بيومي فؤاد كذلك.

بيومي فؤاد

وسبقهما في الوصول، إلى ريد كاربت مهرجان القاهرة للدراما، كلّ من جمال عبد الناصر، وفاطمة الكاشف، ومحمد عبد الجواد، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وصفاء جلال، وإيهاب فهمي وسلوى عثمان.

ويفتتح النجم تامر حسني مهرجان القاهرة للدراما الليلة فى حفلًا ضخمًا، والذى يتم تنظيمه داخل مدينة العلمين.

مهرجان القاهرة للدراما

ويرأس احتفالية مهرجان القاهرة للدراما الفنان الكبير يحيى الفخرانى فى دورته الثانية والاستثنائية بـNorth Square Mall، حيث تقام الدورة تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامى مصرى، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التى أقيمت العام الماضى.

ومن المقرر أن تضم النسخة الثانية كل المسلسلات التى تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التى تختارها لجنة التحكيم، حيث تمت إتاحة مشاركة الجمهور فى اختيار 8 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وتتواصل عملية التصويت التى تم فتحها على موقع المهرجان على مدار الأيام الماضية واختيار الأفضل فى كل الفئات.

وكانت قالت الفنانة ليلى عز العرب، إنها تحب التمثيل من الصغر، وبعد أن عملت قي أكثر من مجال قررت أن تدخل مجال التمثيل الذي تحبه من الصغر.

اقرأ أيضا.. ليلى عز العرب: أنا زوجة مطيعة وتوقفت عن التمثيل فترة إرضاء لزوجي

وأضافت خلال حوارها ببرنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن الفنان الراحل نور الشريف، كان يقول الفنان بيعيش ألف حياة فى حياة واحدة.

ولفتت إلى أنها حفيدة الشيخ أبو العلا محمد، وهو والد والدتها، وتربت على يد بنت من بنات الشيخ أبو العلا ولكنه توفى قبل أن تولد، مشيرة إلى أن جدها حرص على تعليم بناته بالكامل، وزرع فيهم أشياء قاموا بنقلها لـ أولادهم، وجميعهم كان يهتم بالأدب والسياسة، والثقافة.