تم اختتام فعاليات ورشة التفصيل والخياطة التي نظمها فرع ثقافة أسيوط بالتعاون مع مكتبة الطفل والشباب باسيوط الجديدة. حضر هذه الورشة مصممة الأزياء الأستاذة مرفت حمدان، التي قدمت شرحاً مفصلاً لعملية التفصيل والخياطة.

تناولت مرفت حمدان خلال الورشة موضوعات متعددة، بدءًا من شرح بدايات عملية التفصيل والخياطة، وصولاً إلى توضيح كيفية القص على الباترون واستخدام أدوات الخياطة. تضمن الشرح العملي العديد من الخطوات المهمة، مثل أخذ المقاسات وتحديد الشكل البدائي للقطعة قبل بدء تفصيلها.

حظيت الورشة بإقبال كبير من قِبل المشاركين، حيث تم التفاعل مع شرح مرفت حمدان وطرح الأسئلة للاستفادة القصوى من المهارات التي تم تقديمها. كما أبدى المشاركون اهتمامًا كبيرًا للتعلم وتنمية مهاراتهم في مجال التفصيل والخياطة.

تأتي هذه الورشة ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، والذي يهدف إلى تنشيط الحياة الثقافية والفنية في إطار توجيهات دكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني.

وتحرص هيئة قصور الثقافة على تنظيم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة في جميع أنحاء مصر، بهدف إثراء المشهد الثقافي وتعزيز التواصل مع المجتمع. تعزز هذه الفعاليات قدرات ومهارات الشباب في مختلف المجالات وتساهم في تنمية المواهب الفنية المحلية.

يعد تنظيم ورشة التفصيل والخياطة في أسيوط مثالًا حيًا على التزام المؤسسات الثقافية بتقديم فعاليات ذات جودة عالية وفقاً للمعايير العالمية. من المأمول أن تستمر هذه الجهود في تعزيز التعليم الثقافي والفني في المستقبل.

ختام فعاليات ورش التفصيل والخياطة بثقافة أسيوط الجديدة

ختام فعاليات ورش التفصيل والخياطة بثقافة أسيوط الجديدة

ختام فعاليات ورش التفصيل والخياطة بثقافة أسيوط الجديدة

ختام فعاليات ورش التفصيل والخياطة بثقافة أسيوط الجديدة

ختام فعاليات ورش التفصيل والخياطة بثقافة أسيوط الجديدة

ختام فعاليات ورش التفصيل والخياطة بثقافة أسيوط الجديدة