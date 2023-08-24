نجوم الفن في حفل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين (صور)

حرصت مجموعة كبيرة من نجوم الدراما الكبار على حضور مهرجان الدراما بالعلمين، حيث انطلقت منذ قليل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، والتي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما".



وأتاح القائمون على مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية مشاركة الجمهور في اختيار 8 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وجاءت فئات الجوائز بتصويت الجمهور كالتالى: أفضل ممثل دور أول، أفضل مسلسل، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثانى، أفضل مخرج، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل وجه صاعد، جائزة أفضل مؤلف عمل درامي.

وخلال الحفل استخدمت إدارة المهرجان وسائل التكنولوجيا ليخرج المهرجان بأفضل صورة، حيث

يستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلاً عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي يختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبدالعزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبدالرحيم كمال، وينافس عدد كبير من الفنانين والفنانات على جوائز الدورة الثانية.