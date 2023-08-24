منتخب مصر السيدات للكرة الطائرة يخسر لقب كأس أفريقيا ويتأهل لبطولة العالم

خسر منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة بقيادة المدرب عماد نوار، من نظيره المنتخب الكيني في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، والتي انتهت بثلاثة أشواط دون مقابل للمنتخب الأفريقي.

منتخب مصر السيدات للكرة الطائرة يخسر لقب كأس أفريقيا

خسر المنتخب المصري الشوط الأول أمام كينيا بنتيجة 22-25، في حين تأخل في الشوط الثاني أيضًا بنتيجة 25-20، كما تأهل في الشوط الثالث والحاسم للقاء لينتهي بفوز المنتخب الكيني 3-0.

جاء تأهل منتخب مصر لنهائي بطولة إفريقيا لأول مرة منذ 20 عاما، وهو الإنجاز الأبرز لفراعنة الطائرة سيدات، ليحجز مقعدًا في بطولة العالم للسيدات.

وكان منتخب مصر السيدات للكرة الطائرة قد تأهل إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على أوغندا، فيما تأهل منتخب رواندا على حساب الجزائر، وفاز الفراعنة على المنتخب الرواندي في الدور نصف النهائي بنتيجة (3-0)، وهو نفس الدور الذي فاز فيه المنتخب الكيني 3-1 على الكاميرون.