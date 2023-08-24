ورشة فنية للأطفال بثقافة ريفا فى أسيوط

نظم فرع ثقافة أسيوط فعاليات ثقافية وفنية متنوعة ضمن برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، تحت إشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني.

وشهدت مكتبة صلاح شريت بريفا برئاسة حمزة محمد عكاشة ورشة فنية للأطفال تحمل عنوان "المياه سر الحياة"، التي قدّمتها سحر جابر. هذه الورشة تهدف إلى تعليم الأطفال مبادئ الرسم البسيطة والتلوين، وكذلك اكتشاف المواهب الفنية لديهم.

تضمنت الورشة شرحاً مفصلاً عن أساسيات الرسم والأدوات المستخدمة وكيفية استخدامها بشكل صحيح. كما قامت سحر جابر بتوجيه الأطفال على كيفية استخدام الألوان وخلق تأثيرات مختلفة بها. وتطرقت أيضاً إلى أهمية الماء كسر الحياة وأثره الإيجابي على البيئة.

شارك العديد من الأطفال في هذه الورشة، حيث استمتعوا بتجربة تعلم معلومات جديدة واكتشاف قدراتهم الفنية. كان للورشة تأثير إيجابي على الأطفال، حيث تعزز التعلم المرئي والإبداع فيهم.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة فعاليات "ثقافتنا في أجازتنا" التي تهدف إلى توفير بيئة ثقافية وفنية محفزة للأطفال خلال فترة الإجازة الصيفية. وتسعى إلى تنمية قدراتهم الفنية وتعزيز الاهتمام بالثقافة والفن في صغار المجتمع، مما يساهم في تنمية المواهب والإبداع لديهم.

وقد أثنى الحضور على جودة الورشة وقيمتها التعليمية والترفيهية في آن، مؤكدين أهمية مثل هذه الفعاليات في بناء شخصية الطفل وتوجيه اهتماماته نحو الفن والإبداع.

تعتبر هذه الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها هيئة القصور الثقافة من خلال فروعها المختلفة في مختلف المحافظات، وبالتنسيق مع الإقليم الثقافي، فرصة هامة لإثراء المشهد الثقافي والفني في مصر وتنشيط حياة الشباب والأطفال في فترة الإجازة الصيفية.

ورشة فنية للأطفال بثقافة ريفا

ورشة فنية للأطفال بثقافة ريفا

ورشة فنية للأطفال بثقافة ريفا

ورشة فنية للأطفال بثقافة ريفا

ورشة فنية للأطفال بثقافة ريفا

ورشة فنية للأطفال بثقافة ريفا