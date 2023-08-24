كيكة سويسرول ترايفل اللذيذة لضيافة المناسبات

تعتبر كيكة سويسرول ترايفل من أطيب الحلويات الغربية الرائعة الطعم بكيك السويسرول المحضر بطريقة مبتكرة وبطعم مميز ورائع كما أنه سهل جداً في خطوات تحضيره.

كيكة سويسرول ترايفل

مقادير سويسرول ترايفل

- كريمة : 3 مغلفات (بودرة)

- حليب : نصف كوب (بارد)

- كريم كراميل : مغلف (بودرة)

- القشطة : علبة

- سويسرول كيك : 5 حبات (مقطع دوائر)

- بودرة الكاكاو : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

اخفقي الكريمة مع الحليب السائل حتى يصبح المزيج كثيفاً.

أضيفي الكريم كراميل واخلطي حتى تتجانس المكونات ثم أضيفي القشطة مع الخفق.

بطني قالب زجاجي عميق بورق البلاستيك واتركي زيادة عند الأطراف للتغليف.

رتبي شرائح السويسرول في القالب.

صبي نصف كمية خليط الكريمة فوق السويسرول في الوعاء.

أضيفي لباقي كمية الكريمة ملعقة الكاكاو واخفقي حتى تمتزج، ثم صبي المزيج فوق الكريمة البيضاء.

غلفي الطبق بورق البلاستيك الزائد من الأطراف، وأدخليه الثلاجة لمدة 8 ساعات أو لليلة كاملة.

قبل التقديم، اقلبي الطبق في طبق التقديم، وأزيلي ورق البلاستيك وقطعيها وقدميها باردة.