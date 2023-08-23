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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

اصنعي تشيز كيك الكابتشينو لضيافة المناسبات

تشيز كيك الكابتشينو
تشيز كيك الكابتشينو

تشيز كيك الكابتشينو، من أطيب وصفات التشيز كيك بطعم الكابتشينو الشهي والمميز، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بخطوات سهلة وسريعة.

تشيز كيك الكابتشينو

مقادير تشيز كيك الكابتشينو

- جيلاتين : ملعقتان كبيرتان ونصف

- ماء بارد : 6 ملاعق كبيرة

- حليب : نصف كوب (سائل)

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- قهوة سريعة الذوبان : 3 ملاعق كبيرة (نسكافيه)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

- جبن كريمي : 800 غم

- الكريما الحامضة : 200 غم

- بسكويت الشاي السادة : 180 غم (مسحوق)

- الزبدة : 80 غراماً (مذابة)

تشيز كيك الكابتشينو

طريقة التحضير

في وعاء متوسط، نخلط البسكويت مع الزبدة جيداً لضمان التداخل والتشرب التام، لتحضير قاعدة التشيز كيك.

نرص قاعدة البسكويت في قالب التشيز كيك، مع الضغط عليها جيداً للحصول على سطح مستوٍ، ونتركها في البراد لمدة ساعة.

في هذه الأثناء، نخلط الجيلاتين مع الماء البارد ونتركه جانباً في وعاء صغير.

نمزج الحليب بالسكر في وعاء متوسط، ونرفعه على نار متوسطة مع التقليب حتى ذوبان السكر بالحليب.

نرفع الخليط عن النار، ونضيف إليه النسكافيه والفانيلا ونحرك جيداً.

نجمع المكونات معاً في وعاء الخلاط الكهربائي ونضيف إليه خليط الجيلاتين، ونضرب الخليط جيداً حتى التجانس التام، ويترك جانباً.

في وعاء منفصل، نخفق الجبن الكريمي مع الكريمة الحامضة جيداً، لمدة من 3- 5 دقائق.

نضيف خليط النسكافيه إلى الجبن الكريمي ونخفق دقيقتين إضافيتين.

نخرج البسكويت من البراد، ونسكب عليه خليط الجبن والنسكافيه، مع مراعاة مساواة السطح.

ندخل التشيز كيك مجدداً إلى البراد لمدة ثلاث ساعات.

يقدم التشيز كيك بعد تزيينه بكريمة الكابتشينو أو برش بعض النسكافيه على الوجه.

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