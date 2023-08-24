عام الذهب الأهلاوي يُنعش خزينة الأحمر بعوائد مالية كبرى

استطاع النادي الأهلي منذ بدء العام الجاري تحقيق إنجازات كبرى على صعيد فريق كرة القدم الأول بعد استهلاله العام بالحصول على الترتيب الرابع في منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب وهي المشاركة الثالثة له بعد أن حقق برونزيتي البطولة العامين الماضيين.





واستمرارًا لسلسلة التفوق المحلي تمكن الأهلي من استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه لموسمين متتاليين توج بهما الزمالك ، بالإضافة إلى حصد لقب كأس مصر بالتفوق على بيراميدز خلال إبريل الماضي عقب الفوز بثنائية مقابل هدف .



وخلال شهر مايو تقرر مواجهة الأهلي بطل الكأس أمام الزمالك بطل الدوري ، قبل أن يسجل الأخير انسحابه اعتراضًا على قرارات اتحاد الكرة حينها ، ليشارك فريق بيراميدز بديلاً ويتمكن الأهلي من الفوز بهدف من دون رد عبر ركلة جزاء سددها الظهير الأيسر التونسي علي معلول ليحصد اللقب عن الموسم الرياضي 2021 – 2022.

كما نجح الأحمر في الحصول على أكبر بطولاته هذا الموسم والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه عقب التفوق على نظيره الرجاء المغربي.

عوائد مالية ..

وأنهى الأهلي مشاركته في النسخة السابقة من المونديال محتلاً الترتيب الرابع ، ليحصل على مبلغ 2 مليون دولار مكافأة وفقًا لنظام البطولة التي تنص نيل البطل مبلغ 5 ملايين دولار، و4 ملايين دولار لصاحب الترتيب الثاني، و2.5 مليون دولار لصاحب الترتيب الثالث والبرونزية، و2 مليون دولار لصاحب الترتيب الرابع.



كما تلقى الأهلي مبلغ 4 مليون دولار نظير الفوز بلقب دوري أبطال أفريقا وفقا للزيادة التي أقرها أخيرًا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على جوائزه للمشاركين في بنسخة 2023.



كما حصد النادي الأهلي مبلغ 250 ألف دولار نظير مشاركة لاعبه السابق الذي غادر الفريق الأحمر العام الماضي بدر بانون مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم بقطر والمشاركة معهم في الوصول إلى الدور قبل النهائي قبل الخسارة أمام فرنسا، في إنجاز عربي أفريقي الأول من نوعه.

كذلك على مبلغ 180 ألف دولار نظير مشاركة التونسي علي معلول مع منتخب بلاده تونس في نسخة المونديال ذاتها.

وتنص لوائح الفيفا في هذا الصدد منح النادي الذي شارك معه اللاعب آخر عامين والمتواجد في المونديال مبلغ يقدر بـ 10 آلاف دولار عن كل يوم يقضيه في معسكر منتخب بلاده.



وتسلم مجلس إدارة النادي الأهلي الساعات الأخيرة مبلغ مليون ونصف دولار كقيمة أولى من صفقة انتقال لاعب الوسط حمدي فتحي إلى الوكرة القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتي قدرت قيمتها بـ 3 ونصف مليون يورو ، بفترة تعاقد تمتد 4 مواسم.



كما حصد الأهلي مبلغ 500 ألف يورو نسبة إعادة بيع مهاجمه السابق أليو بادجي.مهاجمه السابق إلى نادي بوردو الفرنسي والذي انتقل إليه من نادي أميان.

كما حصد الأهلي أخيرًا مبلغ مليون و800 الف دولار كقيمة صفقة لاعبه محمد شريف الذي انتقل إلى نادي الخليج السعودي بيعًا نهائيًا.

كما حصد الأهلي المكافآت المحلية نظير حصده لقبي السوبر المصري تحت قيادة كولر ، إضافة إلى بطولتي الدوري العام والكأس.