موعد بدء منافسات مونديال الأندية بمشاركة الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتسجيل ظهوره الرابع على التوالي ببطولة كأس العالم للأندية بعد احتلاله الترتيب الرابع في النسخة الماضية تحت قيادة كولر، والثالث خلال النسختين أعوام 2020 و 2021 تحت قيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.





ومن المقرر أن تستضيف مدينة جدة السعودية منافسات المحفل العالمي خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل .

ومن المقرر أن تشهد البطولة مشاركة فريق أوراوا ريد الياباني بعد فوز بدوري أبطال آسيا على نظيره الهلال السعودي ، أوكلاند سيتي بطولة أوقيانوسيا ، والذي يسجل ظهوره في مونديال الأندية للمرة الـ11 في تاريخه، بالإضافة إلى فريق كلوب ليون المكسيكي المتوج بدوري أبطال الكونكاكاف ومانشستر سيتي بطل القارة الأوروبية عقب الفوز على إنتر ميلان الإيطالي خلال المواجهة النهائية.

الأهلي يعود للمران ..

على صعيد متصل ، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس ، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء الموسم الماضي.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال البدنية بالأحمر، اللاعبين في برنامج بدني متنوع الفقرات، في إطار البرنامج التأهيلي المحدد للاعبين مع بداية مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

بينما قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في فقرات تدريبية منفردة على هامش المران الجماعي.

وشهد المران مشاركة كل من الثنائي صلاح محسن وكريم نيدفيد اللذين انتهت إعارتهما، بالإضافة إلى رضا سليم المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق.