فيتامينات تساعد في الحفاظ على صحة العين

الفيتامينات A وC وE ضرورية للحفاظ على صحة العين الجيدة، يمكن أن تكون فيتامينات ب والمواد المغذية الأخرى مفيدة أيضًا للعيون.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامينات معينة إلى زيادة خطر الإصابة ببعض أمراض العين، مثل إعتام عدسة العين، والزرق، والضمور البقعي المرتبط بالعمر، وتشير الأبحاث إلى أن بعض مكملات الفيتامينات والمعادن قد تساعد في الحماية من هذه الحالات أو إبطاء تطورها.

فيتامين A

فيتامين A ضروري للرؤية الجيدةK وهو أحد مكونات بروتين رودوبسين، الذي يسمح للعين بالرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة. وفقا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، فإن نقص فيتامين (أ) يمكن أن يؤدي إلى العمى الليلي.

كما يدعم فيتامين أ وظيفة القرنية، وهي الطبقة الخارجية الواقية للعين. قد يجد الشخص الذي يعاني من نقص فيتامين أ أن عينيه تنتج كمية قليلة جدًا من الرطوبة بحيث لا تتمكن من البقاء مشحمة.

بيتا كاروتين هو المصدر الرئيسي لفيتامين Aفي النظام الغذائي للإنسان. البيتا كاروتين هو نوع من الصبغات النباتية يسمى كاروتينويد ويوجد في العديد من الفواكه والخضروات الملونة. عندما يستهلك الشخص الكاروتينات، يقوم جسمه بتحويل الأصباغ إلى فيتامين أ.

الأطعمة التي تحتوي على فيتامين A

يمكن للأشخاص إضافة فيتامين أ إلى نظامهم الغذائي عن طريق تناول الأطعمة التالية:

بطاطا حلوة

جزر

فلفل أحمر

يقطين

قرع

فيتامين E

ألفا توكوفيرول هو أحد أشكال فيتامين Eالذي يتمتع بخصائص قوية مضادة للأكسدةK تساعد مضادات الأكسدة على محاربة الجذور الحرة التي تلحق الضرر بالأنسجة في جميع أنحاء الجسم. في بعض الأحيان، قد تؤدي الجذور الحرة إلى إتلاف البروتينات داخل العين. يمكن أن يؤدي هذا الضرر إلى ظهور مناطق غائمة — إعتام عدسة العين — على عدسة العين.

خلصت التحليلات التلوية لعام 2015 إلى أن تناول كميات كبيرة من فيتامين E، سواء من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية، قد يقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

الأطعمة التي تحتوي على فيتامين E

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين Eما يلي:

لوز

بذور زهرة عباد الشمس

الفول السوداني

زيت نبات القرطم

زيت فول الصويا والذرة وجنين القمح

نبات الهليون

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فيتامين C

يلعب فيتامين C دورًا مهمًا في العين نفسها، حيث يحمي من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. في حين أن تركيز فيتامين C في العين يتناقص مع تقدم العمر، إلا أن النظام الغذائي والمكملات الغذائية يمكن أن تتصدى لذلك.

يساعد فيتامين C أيضًا على الحماية من الأضرار التأكسدية. يعد الضرر التأكسدي عاملاً رئيسياً في اثنين من إعتام عدسة العين الأكثر شيوعًا المرتبط بالعمر: إعتام عدسة العين القشري والنووي. يتطور إعتام عدسة العين القشري على حواف العدسة، بينما يحدث إعتام عدسة العين النووي عميقًا في مركزها.

بحثت دراسة طولية مدتها 10 سنوات في العوامل المختلفة التي قد تساعد في منع تطور إعتام عدسة العين النووي. وشملت الدراسة أكثر من 1000 زوج من التوائم الإناث. وفي نهاية فترة الدراسة، أظهر المشاركون الذين تناولوا المزيد من فيتامين Cانخفاضًا بنسبة 33٪ في خطر تطور إعتام عدسة العين. كان لديهم أيضًا عدسات أكثر وضوحًا بشكل عام.