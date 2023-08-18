نقص فيتامين "أ" يسبب مشاكل في العين وتأخر النمو

يحدث نقص فيتامين أ عندما يفتقر جسمك إلى كمية فيتامين أ التي يحتاجها ليعمل بشكل صحيح، ويمكن أن يسبب نقص فيتامين أ فقدان البصر والعمى، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مضاعفات في الجلد والقلب والرئتين والأنسجة والجهاز المناعي.

ويعد نقص فيتامين أ نادر الحدوث ولكنه يمكن أن يؤثر على الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين أ في وجباتهم الغذائية، كما أنه يؤثر على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات وحالات معينة في الكبد تؤثر على كيفية امتصاص أجسامهم للفيتامينات.

في البلدان النامية حول العالم ، لا يحصل الكثير من الناس على ما يكفي من فيتامين أ، ويعتبر الرضع والأطفال والحوامل أو المرضعات هم الأكثر عرضة للخطر، نقص فيتامين أ هو السبب الرئيسي للعمى لدى الأطفال حول العالم، في كل عام ، يُصاب ما بين 250.000 طفل و 500.000 طفل بالعمى بسبب نقص فيتامين أ.

ما هي المضاعفات التي يمكن أن تحدث بسبب نقص فيتامين أ؟

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين أ إلى العديد من المضاعفات ، بما في ذلك:

مشاكل العين: فيتامين (أ) عامل رئيسي في العديد من وظائف عينيك. يمكن أن يحدث فقدان البصر والعمى.

مشاكل الجلد: نقص فيتامين (أ) يمكن أن يسبب جفاف الجلد و / أو الحكة.

العقم: يلعب فيتامين أ دورًا مهمًا في الجهاز التناسلي. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين أ إلى مشاكل في الحمل والعقم.

مشاكل النمو: يمكن أن يتسبب نقص فيتامين أ في تأخر النمو والتطور عند الأطفال.

التهابات الجهاز التنفسي: يمكن أن يسبب نقص فيتامين أ مشاكل في جهاز المناعة. هذا يمكن أن يؤدي إلى التهابات في صدرك وحلقك.