الدوري السعودي.. الوحدة يقسو على الطائي بثلاثية..(فيديو)

استطاع فريق الوحدة السعودي الفوز على الطائي، بثلاثية دون رد، فى اطار الجولة الثالثة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

الوحدة يهزم الطائي في الدوري السعودي

تمكن فريق الكرة الأول بنادي الوحدة تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب فيصل فجر، فى الدقيقة 34 عن طريق ركلة جزاء.

وأحرز الهدف الثانى اللاعب سعيد المولد فى الدقيقة 62،

وسجل إيجالو الهدف الثالث فى الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من زمن المباراة لتنتهى بثلاثة أهداف دون رد.