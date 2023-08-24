الخطيب يحضر مران الأهلي بعد عودة الفريق للتدريبات

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، على حضور المران الأول لفريق الكرة؛ بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون في نهاية الموسم الماضي.

والتقى الكابتن محمود الخطيب بمدير الكرة خالد بيبو، والمدير الفني للفريق مارسيل كولر، على هامش المران، والذي يقام في إطار مرحلة الإعداد للموسم الجديد وقبل انطلاق معسكر الفريق في النمسا، الذي يقام في الفترة من ٢٨ أغسطس وحتى ٦ سبتمبر.

هذا وكان خالد بيبو، مدير الكرة، قد توجه إلى النمسا برفقة سمير عدلي المدير الإداري للفريق، في رحلة سريعة لمدة 48 ساعة، اطمأن خلالها على ترتيبات معسكر الفريق بداية من فندق الإقامة وملاعب التدريب، ووسائل الانتقال وكافة الأمور المتعلقة بالمعسكر، لتذليل أي معوقات وتوفير الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللاعبين.

الخطيب: الموسم الذهبي هديتنا للجماهير.. وشكرًا لمؤسسات الدولة الوطنية

تحدث الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، فى الاحتفال بالموسم الذهبي للفرق الرياضية لحظة تدعو للفخر الشديد لكل من ينتمي لكيان الأهلي العظيم، بعد موسم يعتبر الأفضل بين المواسم بشكل عام، وتحقيق إنجازات لم يحققها نادٍ في العالم بالحصول على هذا الكم من البطولات في موسم واحد على الرغم من الضغوط والتحديات الصعبة التي شهدتها الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية الأهلي لتكريم الفرق التي توجت بالألقاب والبطولات مع النادي على الصعيدين القاري والمحلي في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، والتي أقيمت مساء اليوم بملعب التتش بالجزيرة، بحضور مجلس إدارة النادي ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية والإعلامية.

وأكد الكابتن الخطيب أن الاحتفال بالموسم الذهبي والتاريخي لم يتوقف عند ما حققته الفرق الرياضية فقط، وإنما تزامن مع نجاحات كبيرة على صعيد البنية التحتية والمنشآت في كل الفروع، كان آخرها افتتاح الفرع الرابع في التجمع الخامس منذ ٣ أشهر، بتكلفة تجاوزت الـ1.5 مليار جنيه، مع وجود مساعٍ لإنشاء فرع جديد في مدينة العلمين بعد العرض على الجمعية العمومية، وأن هناك العديد من العروض لإنشاء فروع جديدة بمحافظات مختلفة يتم دراستها بالشكل الذي يحقق مصلحة النادي وتواجده في بقاع مصر بالكامل.

وأوضح الكابتن الخطيب أن الإنجازات والأرقام التي تحققت تحمل الجميع مسئولية أكبر، وأن كل فرد في منظومة الأهلي سواء كان لاعبًا أو مدربًا أو إداريًّا أو موظفًا أو عاملًا ومن قبلهم مجلس الإدارة، عليه أن يستعد جيدًا ويعي ما ينتظره من مسئوليات مضاعفة لتحقيق النتائج التي تليق بالأهلي.

وقال الخطيب: أهدي كل البطولات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة إلى جمهور الأهلي، مؤكدًا أن جمهور الأهلي يستحق كل ما تحقق من إنجازات، وأن النادي يحتاج إلى دعم جماهيره في الفترة القادمة التي ستكون صعبة للغاية، وتحتاج إلى تضافر وجهود الجميع خاصة جمهور الأهلي الذي يعد كلمة السر في تجاوز كل الصعاب، لافتًا إلى أن النادي قام بمخاطبة اتحاد الكرة للتواصل مع الجهات الأمنية ليكون السماح بحضور الجماهير في الموسم الجديد بالسعة الكاملة وفي كل المباريات ولكل الأندية، وأن النادي سوف يستمر في مخاطبة كل الاتحادات الرياضية لزيادة الحضور الجماهيري في كل اللعبات، مشددًا على أن رجال الأمن المحترمين نجحوا بامتياز في كل التجارب خلال المواسم الماضية، وأن الأمن يملك الكفاءة والقدرة على تحقيق ذلك، وأن الدولة المصرية بكل مؤسساتها الوطنية لا تتأخر في هذا الشأن، وأنه يتوجب التحرك مبكرًا لترتيب كافة الملفات قبل بداية الموسم في ظل كون الجماهير العنصر الأساسي في الرياضة.

وتوجه رئيس النادي بالشكر إلى كل بطل من الأبطال وكل جهاز فني وإداري وطبي وكل موظف وعامل، وكذلك عائلات اللاعبين والمدربين والإداريين لدورهم في مساعدة أبنائهم على تحقيق هذه النجاحات، كما وجه الشكر إلى كل الفرق الرياضية وهي كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة والسباحة والكاراتيه وألعاب القوى وتنس الطاولة والجمباز والتنس، ومن قبلهم أبناء النادي من ذوي الهمم، بعد هذا الكم من البطولات التي رفعت اسم النادي ووضعته في المقدمة، كما وجه الكابتن الخطيب الشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة وكافة الإدارات واللجان المعاونة على دورها ومساهمتها في إسعاد جمهور الأهلي.

