حمل هيا الشعيبي بطفلها الخامس يضعها في مرمي انتقادات الجمهور.. "فيكي طاقة"

أثارت الفنانة الكويتية، ‏هيا الشعيبي حالة من الجدل عقب إعلانها حملها، من خلال مقطع فيديو عبر تطبيق التيك توك، وكشفت عن المشاكل الصحية التي واجهتها خلال الأشهر السابقة بعد معرفتها بالخبر، والأمر الذي جعل الجماهير في حالة تساءل خاصة بسبب كبرها في السن.

هيا الشعيبي

هيا الشعيبي تعلن عن حملها بطريقة عفوية

نشرت هيا الشعيبي، مقطع فيديو له عبر تطبيق تيك توك، ظهرت فيعه وهي جالسة في مطبخ منزلها وترتدي ملابس عادية ومن دون مكياج، وكانت تبدو بحالة متعبة وزائده الوزن، لتكشف بعدها عن حملها بطفلها الخامس، وسط تفاعل كبير من متابعيها.

وقالت الشعيبي بطريقة عفوية وبحركات مضحكة: "أنا حامل وأنتظر مولودي، خلص صار اللي صار، أتمنى تفرحولي"، ولم تتمكن هيا من منع نفسها من البكاء بسبب معاناتها خلال الأشهر السابقة.

وأضافت: "أتمنى تدعولي، أنا جداً متعبة صار معي جلطة وامتحانات وعشت ظروف كتير صعبة وأنا حامل بس كنت صامدة رغم كل الظروف الصعبة وتواجدي في المستشفى بسبب وضعي الصحي ومن بعدها علمت بوفاة النجم فهد الحيان وكنت صامدة".

وبعد هذه الجملة دخلت هيا الشعيبي في حالة من البكاء الشديد بسبب المشاعر المتضاربة بداخلها، الأمر الذي جعلها تحصل على تعاطف كل المتابعين الذين شاهدوا الفيديو، والذين فرحوا بخبر أن هيا الشعيبي حامل وتمنوا لها ولطفلها السلامة.

هيا الشعيبي تواجة تعليقات سلبية بسبب حملها للمرة الرابعة

تفاعل عدد كبير من الجماهيرلحظة سماع حمل هيا الشعيبي، وسرعان ما انهالت عليها التبريكات من جمهورها، متمنين لها المزيد من الصحة والفرح، وجاءت التعليقات كالأتي، " الف مبروك وان شاءالله يتمم على خير حضرتك فنانه رائعه ومحترمه"، " واضح تأثير الحمل والله من هالصياح والاكتئاب الله يعينك"، " الله يتمم لك حملك ع خييير ويقومك بسلامة"، " الله يقومك بالسلامة حبيبتي بسم الله عليك".

هيا الشعيبي

وعلى الرغم من التعليقات الإيجابية والتي أظهرت حب الجمهور لهيا الشعيبي ومدى تعاطفهم معها، ولكنها لم تسلم من انتقادات البعض الذين استغربوا طريقتها في الكشف عن حملها وعلّقوا على حركاتها وأسلوبها الغريب في الحديث، وجاءت التعليقات كالأتي، " وين فيها طاقه حمل بهالعمر"، " شلون حملت هالعجوز"، " شلون يعني الي صار صار".