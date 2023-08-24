عودة الروح لسينما الشعب في قصر ثقافة أسيوط

نظم فرع ثقافة أسيوط باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. وتستمر هذه الفعاليات في سينما قصر ثقافة أسيوط، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبناءً على التعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني.

وتواصل سينما قصر ثقافة أسيوط عروض سينما الشعب، حيث يُعرض فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي. يتناول الفيلم قصة البطل الخارق "سوبر هيرو" والذي يجسده تامر حسني، وهو يلعب دور شقيقين توأم اسمهما تاج وهارون. ويتعرضان للعديد من الأزمات فيما تتوالى الأحداث.

الفيلم من بطولة تامر حسني وساندي وبيومي فؤاد ودينا الشربيني وعدد آخر من النجوم، وقد تم كتابة السيناريو بواسطة تامر حسني، وأخرجه سارة وفيق. والفيلم يحمل اسم "خمس جولات".

تدور أحداث الفيلم حول شاب يهوى رياضة فنون القتال المختلطة، ويخوض هذا الشاب رحلة طويلة مليئة بالتحديات والمباريات، بهدف إثبات موهبته للجميع. سعر التذكرة لحضور الفيلم هو 40 جنيهًا، وتقام العروض في مختلف المواعيد، حيث تبدأ من الساعة 10 صباحًا وتستمر حتى الساعة 2 فجرًا. وسعر التذكرة هو 40 جنيهًا لجميع الحفلات، وتستمر العروض يوميًا.

وتشرف على إدارة سينما الشعب في أسيوط فريق متكامل من المسئولين، حيث يشرف خالد عبدالعزيز وأحمد عثمان وسيد عبدالعزيز وحسين عبدالمعطي على الحسابات، ويشرف الفنان حمدي قطب على الصالة، وأحمد أسامة وهاني ظريف على التشغيل.

تعتبر هذه الفعاليات الثقافية والفنية في سينما قصر ثقافة أسيوط فرصة رائعة للجمهور للاستمتاع بتجربة سينمائية ممتعة خلال فترة الإجازة الصيفية.