بودينغ التوت البارد لمواجهة حر الصيف

بودينغ التوت سهل وبارد من اطيب الحلويات الصيفية الباردة في أيام الحرّ، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بطعم التوت الرائع واللذيذ، جربي البودينغ وقدميه محلى بالعسل ومبرداً بالثلاجة

بودينغ التوت



مقادير بودينغ التوت

- التوت : كوب (مجمد)

- الشوفان : 4 اكواب (رقائق)

- جوز الهند : نصف كوب (شرائح)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- البيض : 3 حبات

- حليب : كوب ونصف

- عصير التفاح : 240 غراماً

- العسل : نصف كوب

- لوز : ربع كوب (مفروم خشن)

بودينغ التوت

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني طبق بايركس بالقليل من الزيت.

في وعاء عميق ضعي الشوفان، وجوز الهند، والبيكنج باودر، واخلطي المكونات حتى تتداخل.

في وعاء آخر ضعي البيض، والحليب، وعصير التفاح، والعسل واخلطي المكونات حتى تتجانس.

أضيفي مزيج البيض فوق مزيج الشوفان وحركي الخليط جيداً.

أضيفي التوت واللوز على الوجه.

اخبزي البودينغ لحوالي 30 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبياً.

أخرجي البودينغ من الفرن واتركيه جانباً حتى يبرد، ثم زينيه بالعسل وقدميه بارداً.