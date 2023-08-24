اصنعي باستا السبانخ الصحية بمذاقها الرائع

باستا السبانخ السهلة من أطيب وصفات الباستا التي يمكن صنعها، بطعم السبانخ وصوص البشاميل الغني واللذيذ، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير ألذ أكلات المعكرونة الشهية.

باستا السبانخ

مقادير باستا السبانخ

- مقادير البشاميل :

حليب : ليتر

طحين : 30 غراماً

زيت الزيتون : 45 ملليلتراً

الكمون : رشّة

فلفل أسود : رشّة

ملح : رشّة

جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة

- السبانخ : 500 غراماً (مفروم ومغسول بالماء ومصفّى)

- الفطر : 250 غراماً (مقطع شرائح)

- البصل : 200 غم (مفروم)

- الثوم : فص (مهروس)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- زيت الزيتون : 30 ملليلتراً

- جبن موزاريلا : 150 غراماً (مبروش)

- الباستا : 300 غراماً

باستا السبانخ

طريقة التحضير

سخني زيت الزيتون في قدر على النار، وإقلّي البصل والثوم حتى يذبلا.

أضيفي السبانخ والفطر وقلّبي المكونات لحوالي 10-12 دقيقة.

نكّهي بالملح والفلفل الأسود وقلبي قليلاً، ثم ارفعي القدر واتركيه جانباً.

لتحضير البشاميل: في قدر على النار سخني الزيت، وأضيفي الطحين وقلّبيه حتى يشقر لونه.

أضيفي الحليب وحرّكي باستمرار حتى تحصلي على صلصة سميكة القوام، ثم نكّهي بالملح، والفلفل الأسود، والكمون، وجوزة الطيب.

اسلقي الباستا في قدر من الماء المغلي المملح على النار لحوالي 12 دقيقة حتى تنضج.

في قدر صلصة البشاميل أضيفي خليط السبانخ والباستا المسلوقة ثم قلّبي المكونات حتى تتداخل.

أضيفي جبنة الموزاريلا واتركي القدر لحوالي 5 دقائق حتى تذوب.

اسكبي باستا السبانخ في طبق التقديم وقدميها ساخنة.