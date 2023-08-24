مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا في ختام تعاملات اليوم الخميس

شهدت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 24 أغسطس، ليغق مؤشر السوق العام مرتفعًا بنحو 38.23 نقطة، ليقفل عند مستوى 11405.30 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 227 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدر، والكثيري، وذيب، والبابطين، وأبو معطي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سلامة، والباحة، ومهارة، وسينومي ريتيل، والسعودي الألماني الصحية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.29% و6.00%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وصدر، وشمس، والكثيري، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعلم، والأهلي، وسلوشنز، وأكوا باور، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفع 17.29 نقطة ليقفل عند مستوى 23646.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 83 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 5 ملايين و600 ألف سهم.

البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية مدعومة بمشتريات العرب

ربح رأس المال السوقي للأسهم 6.2 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.239.4 تريليون جنيه

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 18208 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3702 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 100الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 5443 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات العربية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 20 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والأجانب وسط تداولات 2.1 مليار جنيه.