البورصة تربح 6.2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية مدعومة بمشتريات العرب

ربح رأس المال السوقي للأسهم 6.2 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.239.4 تريليون جنيه

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوي18208نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى3702 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 5443 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات العربية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 20 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين االمصريين والأجانب وسط تداولات 2.1 مليار جنيه .