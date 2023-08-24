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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البورصة تربح 6.2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تداولات البورصة
تداولات البورصة

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية مدعومة بمشتريات العرب

ربح رأس المال السوقي للأسهم 6.2 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.239.4 تريليون جنيه

 صعد  مؤشر  إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوي18208نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة  ارتفاعا بنسبة 0.6%  ليغلق عند مستوى3702  نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.55%   ليغلق عند مستوى 5443 نقطة.

 

اتجهت تعاملات المؤسسات العربية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 20 مليون  جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين االمصريين والأجانب وسط تداولات 2.1 مليار جنيه .

 

 